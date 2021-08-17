Производители фруктов попросили власти временно ограничить ввоз импорта

Сразу несколько профильных ассоциаций обратились к правительству России с предложением ограничить ввоз импортных фруктов во время сбора и реализации отечественного урожая. По мнению экспертов, агропредприятия Юга вынуждены конкурировать в неравных условиях с иностранными производителями, что может привести к целой череде банкротств.

- Во время уборки урожая на территорию нашей страны из-за границы ввозятся фрукты и ягоды, причем зачастую по демпинговым ценам. Закупочная цена на качественные отечественные фрукты и ягоды сейчас нередко опускается ниже себестоимости. Выращенный с большим трудом местный урожай земляники, черешни, сливы, яблок остается невостребованным, - говорит глава кубанского Союза Николай Щербаков. - Не секрет, что при выращивании продукции за границей применяются химические препараты, запрещенные в РФ. Кроме того, мы попадаем в условия недобросовестной конкуренции. В некоторых странах господдержка садоводства покрывает 80 процентов всех капитальных затрат, а у нас всего 20.

Члены Союза напоминают, что вопрос ограничения импорта в Россию иностранных фруктов обсуждался на правительственном уровне, в профильных министерствах и ведомствах, при подготовке "дорожной карты" ускоренного развития плодово-ягодной отрасли на 2020-2022 годы и так далее. Однако, по их словам, "вопрос остался нерешенным".

Как уверяют производители, во время уборки большинству из них критически важно продать часть выращенного урожая "с колес" - кому-то нужно рассчитываться за дорогие российские кредиты, у других не хватает мощностей для хранения большого объема урожая, есть и другие проблемы. Но когда в это же время на рынок поступает импортный урожай, продать свою продукцию по адекватным ценам становится невозможно.

Из-за сложностей с реализацией прямые потери в период уборки составляют в среднем шесть рублей за килограмм продукции, подсчитали в СевероКавказском федеральном научном центре садоводства, виноградарства и виноделия. А с учетом других факторов косвенные потери доходят до 29 рублей.

- Если мы, согласно Доктрине продовольственной безопасности, действительно хотим заниматься расширенным производством фруктов и ягод, необходимо иметь рентабельность не менее 62 процентов. Тогда оптовая цена яблок в период сбора должна составлять не менее 48 рублей за килограмм (расчеты согласно показателям рыночной конъюнктуры прошлого года). А оптовые закупочные цены на 14 процентов ниже, - приводит расчет директор центра, академик РАН Евгений Егоров.

Однако часть экспертов считает, что искусственные ограничения в условиях высокой инфляции могут дестабилизировать потребительский рынок.

- С одной стороны, аргументы садоводов абсолютно справедливы, потому что за рубежом уровень господдержки садоводства действительно заметно выше. Однако ограничительные меры, как мы видим, в конечном итоге бьют по потребителю, что негативно сказывается на экономике в целом. Например, несколько лет назад были введены жесткие ограничения на импорт фруктов из Европейского Союза. Данная мера горячо была поддержана российскими садоводами, они обещали обеспечить страну своими фруктами, но этого не произошло. Цены выросли, а аграрии снова просят ограничить ввоз, теперь уже из всех стран, - отметил редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Аналитики говорят о сокращении потребления фруктов в России из-за инфляции и падения покупательной способности. Сможет ли запрет исправить ситуацию? Скорее, наоборот. На экспортеров фруктов из ЮФО такие ограничения существенного влияния не окажут, поскольку в общих масштабах экономики это ничтожные цифры.

По мнению эксперта, позитивные изменения в отрасли могут произойти, если продолжится усиленная господдержка и вырастут суммы субсидирования затрат. И, что немаловажно, если начнут наводить порядок в рознице. Сейчас перераспределение прибавочной стоимости происходит в пользу торговых сетей, закупающих продукцию по низким оптовым ценам. Часть маржи должна идти производителю.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Минсельхоз разработал дорожную карту развития отрасли, и поставил цель достичь самообеспеченности ягодами и фруктами на 60 процентов. Сегодня этот показатель слишком низок, поэтому мы обязаны способствовать аграриям. Помощь будет разноплановой, одна из ключевых мер - льготные кредиты, чтобы поддержать производство собственных семян и саженцев. Уровень самообеспеченности семенами должен быть хотя бы 75 процентов, а нынешний показатель - 65.