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17.08.2021 06:00
Рубрика: Экономика

С экрана телефона: В Ростове запустили туристический онлайн-проект

Международное сообщество путешественников JoinPRO и администрация города запустили онлайн-проект "Открой Ростов-на-Дону".
В ходе каждого эфира разыгрываются подарки для зрителей. Фото: Тагир Раджавов/РГ В ходе каждого эфира разыгрываются подарки для зрителей. Фото: Тагир Раджавов/РГ
В ходе каждого эфира разыгрываются подарки для зрителей. Фото: Тагир Раджавов/РГ

До 20 августа пользователи Instagram смогут не только виртуально побывать в донской столице, но также прикоснуться к ее истории и культуре, почувствовать атмосферу и научиться готовить местные блюда. В программе 10 онлайн-эфиров, которые идут в реальном времени на платформе Instagram, в аккаунте JoinPRO.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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- Такие программы содействуют узнаваемости Ростова-на-Дону как гостеприимного города. Мы расскажем россиянам о наших местах отдыха, достопримечательностях, услугах и сервисах. В этом проекте Ростов-на-Дону как радушный хозяин открывает двери путешественникам - 250 достопримечательностей, более 500 гастрономических фишек в 1000 ресторанах и кафе, 200 мест размещения и 150 туристических услуг для любой возрастной категории и на любой кошелек, длинное лето, мягкая зима и бонус в виде туристского кэшбека, - отметила директор Департамента экономики Полина Коростиева.

В ходе каждого эфира разыгрываются подарки для зрителей. Среди них - сертификаты на посещение аквапарка и картодрома, сувениры от ФК "Ростов" и знаменитая семикаракорская керамика, размещение в отелях Ростова-на-Дону и сертификат на ужин в ресторане.

"Для получения главного приза - двухдневного путешествия в Ростов-на-Дону - смотрите бесплатные онлайн-эфиры и собирайте секретный код", - сообщили в Администрации города.

Первый эфир о Ростове-на-Дону, познакомивший с Соборным переулком и Центральным рынком, признан зрителями в аккаунте JoinPRO лучшей экскурсией недели!

Кстати

Аудиогиды по Ростову-на-Дону на платформе izi.travel за прошлый год набрали 13 794 прослушивания и 22 944 просмотра контента. Департамент экономики города издает печатные карманные буклеты для прогулок, которые можно бесплатно получить в туристско-информационном центре Ростова-на-Дону по адресу: ул. Суворова, 21. В этих мини-путеводителях представлена карта и основные достопримечательности с фотографиями по маршруту. Все надписи продублированы на английском языке.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону: энергия, инвестиции, интеллект

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