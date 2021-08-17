В Астрахани поддержат развивающих инфраструктуру региона инвесторов

В Астраханской области вступил в силу региональный закон "Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики". Документ должен упростить господдержку бизнеса, готового вкладывать в развитие инфраструктуры региона и выпуск продукции, обеспечивающей потребности отечественного производства.

Кроме того, этот закон должен расширить категории инвесторов, имеющих право на налоговые льготы. В результате сумма привлекаемых в экономику инвестиций может вырасти как минимум на 60 процентов - до 80 миллиардов рублей.

Как объяснили "РГ" в минэкономразвития области, новый закон, в частности, снижает требования к компании, желающий получить статус "особо важный инвестиционный проект", который, собственно, и обеспечивает господдержку: теперь компаниям достаточно представить проект с суммой вложений не от 300 миллионов рублей, как раньше, а от 200 миллионов. Но бизнес-предложение должно быть направлено на развитие приоритетных для региона отраслей: растениеводство, животноводство, рыбоводство, туризм, программное обеспечение и обрабатывающие производства. В то же время, если инвестор готов вложить свыше одного миллиарда рублей, ему присвоят привилегированный статус вне зависимости от выбранного направления. Однако требования по выплате зарплаты сотрудникам, задействованным в производстве, сохраняются - не ниже средней по отрасли.

В чем заключается господдержка? Инвесторы получат льготы на налог на имущество и право аренды государственных и муниципальных участков земли без торгов, а также организационную и информационную помощь. В новом законе нет ограничений по срокам окупаемости и реализации проекта - достаточно, чтобы к моменту подачи заявки на поддержку он не истек.

Закон также ввел принципиальное новшество, впервые включив в число претендентов на господдержку инвесторов из числа предприятий малого бизнеса. Представившие проекты развития приоритетных отраслей с суммой инвестиций от 50 миллионов рублей могут получить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Размеры льготных налоговых ставок пока обсуждаются. В областной Думе находится законопроект внесения соответствующих изменений в региональное налоговое законодательство, концепция документа уже одобрена. Он принят в первом чтении, окончательную редакцию депутаты планируют обсудить на ближайшем заседании парламента.

В частности, для крупных инвесторов рассматривается вариант установления срока применения льготных ставок по налогу на имущество в зависимости от суммы инвестиций. Также предлагается, чтобы компания могла начать пользоваться льготой с момента ввода объекта в эксплуатацию, а не с момента присвоения статуса "особо важный инвестиционный проект", как сейчас.

По мнению зампредседателя облправительства - главы минэкономразвития Казбека Хадикова - налоговые льготы являются хорошим инструментом поддержки, которая бизнесу необходима в период пандемии.

- Мы хотим заинтересовать как можно больше инвесторов в реализации проектов на территории региона. Инвестзакон позволит создать новые производства, а это - дополнительные рабочие места и налоговые отчисления в бюджет, - подчеркнул он.

В настоящее время, по данным портала "Инвестиционный потенциал Астраханской области", в регионе реализуются всего четыре инвестпроекта, которые получают господдержку, как особо важные для экономики. В основном, инвесторы - это крупные компании. Самый большой вклад у "Лукойла" - с проектом обустройства месторождения имени Юрия Корчагина в Каспийском море. Статус особо важного есть у проекта "РЖД" по реконструкции железнодорожного участка Трубная - В. Баскунчак - Аксарайская, а также у АПК "Астраханский", который занимается в регионе переработкой томатов, и у компании "Тенер" (известный, как "Магнит"), строящей распределительный центр.

Однако в портфеле запланированных проектов находятся еще 16, начиная от создания производства медицинских изделий стоимостью 5,7 миллиона рублей, заканчивая реконструкцией технологических установок газоперерабатывающего завода за 250 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что при предоставлении господдержки предпочтение отдадут бизнес-проектам, предусматривающим создание нового налогооблагаемого имущества. В эти дни в Астрахани как раз идет сбор заявок от бизнеса на участие в программе предоставления льготных бюджетных кредитов на развитие инфраструктуры. Это еще одна новая форма поддержки инвесторов, но уже федерального уровня. Средства будут выделяться по ставке три процента годовых.

Власти региона рассчитывают, что инвесторы получат около 2,7 миллиарда рублей инфраструктурных кредитов на проекты областного уровня. Кстати, это не помешает бизнесу претендовать на льготы, предусмотренные региональным законом. Инвестор может получить максимальное количество видов поддержки, если будет соответствовать всем условиям.

Кстати

По данным Астраханьстата, в первом квартале 2021 года на развитие экономики и социальной сферы Астраханской области было направлено 16,382 миллиарда рублей инвестиций, что на десять процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольшие суммы вложены в добычу полезных ископаемых (62 процента) и строительство (19 процента).