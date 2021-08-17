В Севастополе нашли 920 гектаров земли для строительства жилья

Новости

Мосгорсуд утвердил решение о признании Навального склонным к побегу 14:31
В Екатеринбурге скончался заслуженный артист России Владимир Сизов 14:30
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили 14:30
Талибы временно прекратили все вылеты из аэропорта Кабула 14:21
В Ростове врачи спасли зрение мальчику, которому крыса пробила глаз 14:17
В Кабуле женщины вышли на демонстрацию 14:13
Минск и Москва практически согласовали пакет интеграционных документов 14:07
СК возбудил дело против сотрудника прокуратуры Приморского края 13:47
Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по расследованию крушения Ил-112В 13:46
Путин призвал решить вопрос обманутых дольщиков в Ивановской области 13:44
Пострадавшие от паводка или пожара жители ДФО получат выплаты до 1 сентября 13:30
Белорусские юристы оценили сумму ущерба от гитлеровской оккупации 13:27
Михаил Мишустин 19-20 августа посетит Киргизию 13:11
В Вене осудили 54 человека за распространение коронавируса 13:06
Горбачев призвал извлечь уроки из происходящего в Афганистане 13:05
Правительство распространит соцгарантии на ставших сиротами школьников 12:59
Кардиолог объяснил, как вакцинироваться гипертоникам 12:52
Авиакатастрофа Ил-112В под Кубинкой попала на видео 12:48
В Москве проведут аэрацию воздуха из-за жары 12:48
Порядка 20 млрд рублей выделят регионам для переселения людей из аварийного жилья 12:46
Глава РАО: Важна поддержка фундаментальных исследований в сфере образования 12:40
Объем санитарных рубок леса в России сократился на 29% 12:38
Потерпевшим крушение Ил-112В управлял Герой России Николай Куимов 12:26
В авиакатастрофе Ил-112В под Кубинкой погибли все три члена экипажа 12:17
Обновлена методика расчета показателей региональных программ в области энергоснабжения 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 14:10

В Севастополе нашли 920 гектаров земли для строительства жилья

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 185(8536)
К реализации проектов комплексного развития территорий власти Севастополя хотят приступить уже в 2022 году. Для строительства новых микрорайонов выбраны семь участков общей площадью 920 гектаров. Планируется построить 3,8 миллиона квадратных метров жилья, на которых смогут поселиться 137 тысяч человек. Проект рассчитан на 10 лет. Застраивать будут в основном сельхозземли. Члены градостроительного совета Севастополя считают, что приступать к делу надо только после утверждения генплана.
Концепция предполагает расширение сети всех видов транспорта, включая водный. Фото: Мария Орлова/ РГ Концепция предполагает расширение сети всех видов транспорта, включая водный. Фото: Мария Орлова/ РГ
Концепция предполагает расширение сети всех видов транспорта, включая водный. Фото: Мария Орлова/ РГ

Участки для строительства отобрала компания-подрядчик по госконтракту с правительством Севастополя стоимостью 89 миллионов рублей, финансирование выделялось по федеральной целевой программе развития полуострова (ФЦП). До конца года подрядчик также должен разработать проекты планировки и межевания территорий комплексного развития площадью до 380 гектаров. Какие участки будут застроены в первую очередь, решит градсовет.

Фото: Крымова Юлия/РГ
Генплан Севастополя пообещали обсудить с жителями до конца года

Поиск новых земель под застройку происходит на фоне скачка цен на недвижимость. По данным Крымстата, к концу второго квартала 2021 средняя цена квадратного метра на первичном рынке в Севастополе выросла до 90 тысяч рублей, а в тот же период 2020 года составляла 74 тысячи рублей. По свидетельству аналитиков рынка, цена квадратного метра в севастопольских новостройках сейчас достигает 110-120 тысяч рублей, за год он подорожал более чем на 30 процентов. Во многом рост цен на недвижимость спровоцировала программа льготной ипотеки, но также и нехватка предложений на крымском рынке. В Севастополе после 2014 года не выделяли новые территории для жилой застройки, девелоперы осваивали участки, предоставленные в украинские годы. За 2020 год в городе в эксплуатацию ввели 170 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах.

Участки выбрали в городской черте и сельской зоне за пределами города. Два надела расположены внутри плотно застроенных микрорайонов и ближе всех к центру - Красная горка (157,6 гектара) и Молочная балка (147,5 гектара). Еще четыре - на периферии городской застройки: два надела на Сапун-горе (40,5 и 147,8 гектара) и два - в районе 6-го и 7-го километров Балаклавского шоссе (91,9 и 66,7 гектара). Самый крупный, площадью 268,2 гектара, находится на Северной стороне, возле поселка Мекензиевы горы. Там, помимо постройки домов (914 тысяч квадратных метров жилья), предлагают возвести правительственный квартал и переселить городское правительство из исторического центра Севастополя. Микрорайон с центром свяжет городская электричка.

- Земли находятся в частной собственности. В основном это земля сельхозназначения, но она не рассматривается как особо ценная для вовлечения в сельхозоборот, - пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Пресс-служба "Корпорации развития Крыма"
В Партените построят жилой комплекс за 4,9 миллиарда рублей

Около семи процентов будущих площадей - 270 тысяч квадратных метров - город рассчитывает получить в качестве служебного жилья для бюджетников. Как пояснили "РГ" в пресс-службе правительства Севастополя, планируется, что застройщики бесплатно передадут квартиры городу для социальных нужд.

Развожаев напомнил, что попросил поддержки в этом вопросе у президента РФ Владимира Путина. Однако вместо постройки нового жилья для бюджетников было решено за счет средств ФЦП проанализировать градостроительный потенциал Севастополя. По его словам, будет принят закон, позволяющий обеспечить квартирами нуждающихся бюджетников. Те, кто давно стоят в очереди и живут в Севастополе более 10 лет, смогут сразу приватизировать жилье. А приезжим и молодым специалистам придется поработать в регионе, чтобы получить такое право. Сначала им дадут служебную квартиру.

- Специалисты считают, что эти зоны исчерпывают возможности развития города, - подчеркнул губернатор. - Других нет, все остальное - это реновация. Хочется начать реализацию этого проекта на одной или нескольких площадках уже в 2022 году, чтобы в 2023-м первые квартиры передать бюджетникам Севастополя.

По словам руководителя проекта, главного архитектора ООО "ЕСК-проект" (г. Челябинск), понадобится изменить категории земель (среди них есть сельскохозяйственные и промышленные территории), а также внести изменения в приказ минкультуры РФ о достопримечательном месте "Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита".

Разработчики отметили, что одним строительством жилья дело не ограничится. Чтобы новые районы смогли существовать, надо развивать инженерную и дорожную инфраструктуру, построить Гераклейскую рокаду и мост через Севастопольскую бухту. Это дополнительные траты бюджета - не менее 70 миллиардов рублей. Михаил Развожаев сообщил, что пока эти проекты отложили в долгий ящик, финансирования для них нет.

Почему в Крыму стало выгодно выпускать вино из российского винограда

Члены градсовета высказали опасения, что после такой масштабной застройки население Севастополя вырастет, по разным оценкам, в полтора раза и более. Транспортная и инженерная инфраструктура не справится, город перестанет быть комфортным для жителей. Кроме того, всем не хватит воды, а этот ресурс в Крыму ограничен. Непонятно и то, где все новые жители будут работать.

- В 2014 году в Севастополе проживало 382 тысяч человек, за семь лет в составе России население увеличилось официально в полтора раза, до 510 тысяч, а по косвенным данным, еще больше, - говорит сенатор Екатерина Алтабаева. - Возникают сомнения, что проект рассчитан на улучшение жилищных условий севастопольцев. Квартиры у нас в основном приобретают жители других субъектов РФ.

Председатель комитета ЗС по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов считает, что нельзя переводить земли сельхозназначения в другую категорию: застройка полей погубит сельское хозяйство региона, которое в последние годы стало активно развиваться. Тем более что разработчикам проекта ничего не известно о качестве этих земель и о том, имеют ли они сельскохозяйственную ценность.

Главная проблема, по мнению экспертов, в отсутствии генплана. Его разработали за счет средств ФЦП в 2017 году, но так и не утвердили. Этот документ, в том числе, должен определить статус сельхозземель в Севастополе. Попытки отдать их под застройку до утверждения генплана вызывают опасения.

В Севастополе проверят сделку с землей "Золотой балки"

- Пока у Севастополя нет генплана, все это напоминает точечную застройку, но в большом масштабе, - считает председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров. - Увидели пустую территорию - воткнули туда микрорайон. Что будет дальше, непонятно. У нас не будет столько бюджетников, это чисто коммерческое жилье.

Михаил Развожаев сообщил, что членам градсовета надо выбрать три из семи участков, которые будут освоены в первую очередь. Позднее их внесут в генплан.

- Сама стройка и урбанистическая среда - это предмет экономического развития. Она создает в большом городе рабочие места и продукты, которые не видны, находятся в электронном измерении. У Севастополя за этим сектором большое будущее, а также за людьми, которые будут сюда приезжать за качеством жизни, - резюмировал Развожаев.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов