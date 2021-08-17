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17.08.2021 17:09

В Волгоградской области выросло производство стройматериалов

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Российская газета - Экономика Юга России № 185(8536)
В Волгоградской области идет строительство 127 многоквартирных домов общей площадью более 670 тысяч квадратных метров. За пять месяцев в регионе уже ввели в эксплуатацию 251,8 тысячи квадратных метров - на 19 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. А всего в 2021 году планируется сдать 795 тысяч "квадратов".

Примечательно, что в отрасли действует кооперация застройщиков с производителями строительных материалов: силикатного и керамического кирпича, железобетонных и асбестоцементных изделий, шлакоблока и облицовочной плитки. Например, при обновлении Центральной набережной Волгограда используется продукция местных предприятий "Себряковцемент", "Красота под ногами", "Полипластик Поволжья" и "Волма".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Производство стройматериалов в регионе увеличивается. Например, по данным комитета промышленной политики региона, в первом квартале керамической плитки выпущено почти на 20 процентов больше, чем за тот же период 2020 года. Сказывается и оживление после первой волны пандемии и другие факторы.

- Благодаря повышению производительности труда нам удалось за полгода увеличить выработку на 15 процентов. Раньше погрузчики перемещались и внутри цеха, и на складе. Им приходилось уступать друг другу дорогу, это затрудняло рабочий процесс. Мы разделили погрузчики на складские и внутрицеховые и уменьшили транспортное плечо, а также выяснили, когда человек выполняет полезную работу, а когда лишнюю, - рассказал главный инженер местного кирпичного завода Сергей Мурзин.

Довольно старое предприятие использует ручной труд. Но государство готово предоставить ему кредит 300 миллионов рублей на модернизацию производства. Руководство завода обещает, что после покупки итальянского оборудования рабочих мест меньше не станет. При этом ручной труд больше не понадобится, а производительность вырастет с 15 до 30 миллионов кирпичей в год.

- В пандемию мы по сути работали на склад. Темпы не снижали, людей не выгоняли. Но продаж было мало: реализовывалось лишь процентов 20 продукции. Сейчас складские запасы распроданы, мы работаем "с колес": произвели - продали, - прокомментировал генеральный директор кирпичного завода Денис Кирюшкин.

Фото: Мария Орлова/ РГ
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Производство кирпича начинается не в печи для обжига, а в карьере.

- Глину добываем только летом, пока тепло и сухо, чтобы получить качественное сырье, - рассказывает начальник карьера, снабжающего два кирпичных завода Волгоградской области, Дмитрий Никифоров. - Хвалынский пласт глины идет по всему региону, и она везде одинаковая. Качество же готового продукта зависит от технологии производства кирпича, его формовки и обжига. По последним данным, запасов в нашем карьере при нынешней норме выработки хватит на 34 года, но есть перспективы расширения.

Предложений о покупке глины из других регионов не поступало. Кирпичные заводы, как правило, стоят там, где достаточно своего сырья. А вот готовый строительный материал из Волгоградской области охотно покупают на Ставрополье, в Калмыкии, Астрахани, Воронеже, Саратове. В регионе остается только 20 процентов местного кирпича.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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