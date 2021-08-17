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17.08.2021 07:59

Видеосистему для слежения за сбором мусора разработали на Юге России

Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Экономика Юга России № 185(8536)
Около 200 миллионов рублей в год тратит администрация Ростова-на-Дону на ликвидацию несанкционированных свалок. Проблему усугубляют устаревшие схемы размещения контейнерных площадок, из-за чего образуется дефицит мусорных баков. В результате в городе вокруг официальных контейнерных площадок возникают, выражаясь официальным языком, свалочные очаги.

- Я утром проезжаю, вижу свалку: кровати, матрацы, строительные материалы. Только убрали - через несколько дней снова свалочный очаг. Опять заявка, опять приезжает машина, - возмущается глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Фото: Сергей Михеев
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Сегодня уже рассматривается возможность выделить уборку свалок на контейнерных площадках в отдельный вид благоустройства, тогда ею смогут заниматься подрядчики по контракту.

А пока коммунальные службы проанализируют схему расстановки контейнеров и поставят дополнительные емкости там, где это нужно. А кроме того, усилят контроль за недобросовестными горожанами.

Один из способов решения проблемы - программа мониторинга сбора коммунальных отходов на мусорных площадках. Система построена на комбинации технологий видеонаблюдения и аналитики на основе интеллектуальной нейросети. Она обеспечивает контроль сбора и вывоза мусора, а также следит за состоянием и эффективностью использования самих площадок.

Сервис "Мониторинг ТКО" включает установленные на мусорных площадках камеры видеонаблюдения, которые с помощью нейросетей по заданному сценарию выявляют нарушения и передают информацию на монитор диспетчеру. Программа может выполнять различные задачи, например, проверять наполняемость контейнеров и график вывоза или фиксировать некорректное складирование отходов, записывая на видео нарушителей и номера их транспортных средств.

Пользователю сервиса через личный кабинет доступна вся информация и статус каждой из подключенных к системе площадок. Заданный алгоритм формирует статистику нарушений за любой обозначенный период времени, а видеозапись может быть передана в полицию или административную инспекцию для поиска и наказания нарушителей.

Фото: Владимир Аносов
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- Наши решения позволяют полностью автоматизировать работу как региональных операторов по утилизации отходов, так и управляющих компаний. При этом они построены на облачных технологиях и не требуют существенных капитальных вложений, - сказал руководитель компании-разработчика программы Сергей Мордасов.

Пилотные проекты сбора мусора уже реализованы на юге России. Один из них - в шахтерском городе Зверево Ростовской области. Установленные на мусорных площадках IP-камеры распознают с помощью заданных параметров работу коммунальщиков и направляют фото- и видеоотчеты о вывозе мусора в технические службы.

- По итогам пилотной эксплуатации системы мониторинга мы увидели значительный экономический эффект, а также повышение качества сервиса на территориях, - отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов.

Комментарий

Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C:

- Системы на основе анализа больших данных и применения искусственного интеллекта будут получать все более широкое распространение, ведь они помогают следить за сбором отходов и впоследствии рассчитываться за выполненную работу в зависимости от ее эффективности. Поскольку речь идет о действиях, которые повторяются изо дня в день, то использование нейросети, которая сравнивает процессы и позволяет их оптимизировать, является логичным решением.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область "Мусорная" реформа

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