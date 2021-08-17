Диетолог оценила вред и пользу фруктоедения и сыроедения

Общество разделилось по системам питания. Одних подвидов вегетарианцев насчитывается не меньше пяти. А еще есть фруктоеды, сыроеды, и даже фриганы, которые едят некондиционную еду, остающуюся в магазинах… О том, насколько безопасны для здоровья те или иные предпочтения в питании, рассказала "РГ кандидат медицинских наук, диетолог, доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи Уральского государственного медицинского университета Лариса Федотова.

По ее словам, польза от всех этих систем питания никем не доказана.

- По большому счету, даже по вегетарианцам никто глобальных исследований не проводил, - говорит эксперт. - Как сказывается на их организме отказ от животного белка, никто на самом деле не знает. А для полноценного здорового питания необходимо поступление в организм человека с пищей более 50 компонентов, при этом соотношение белков, жиров и углеводов должно находиться в определенных пропорциях в зависимости от возраста и рода деятельности, поэтому отсутствие в рационе всего одного компонента рано или поздно может привести к сбою в организме.

Да, совершенно здоровый человек может довольно долгое питаться одними фруктами, например, или исключительно сырой едой. И считать при этом, что он поступает правильно.

- На самом деле это просто опасно, - считает диетолог. - Фруктоеды употребляют пищу, состоящую главным образом из воды, углеводов и клетчатки. Плоды, безусловно, полезны, они содержат много витаминов и минеральных веществ, но они относятся к продуктам с высоким гликемическим индексом, что может отразиться на здоровье людей с сахарным диабетом или с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Во фруктах белки и жиры находятся в минимальном количестве, которое не может восполнить потребности организма, поэтому несбалансированность рациона неминуемо приводит к проблемам.

Стоит помнить еще и о том, что питательная ценность плодов, которые завозят к нам недозрелыми из дальних стран, и вовсе сомнительна: они могут содержать ускорители роста, компоненты с антибактериальным эффектом, к тому же их обрабатывают химикатами для сохранения товарного вида.

- Или, предположим, человек, который начал питаться сырой едой может не знать, что у него предрасположенность к панкреатиту. В результате с такой системой питания он легко может угодить в тяжелом состоянии в больницу, - говорит Лариса Федотова. - Давно доказано, что оптимальный вариант кулинарной обработки овощей - al dente, это когда после термической обработки сохраняется внутренняя упругость продукта, иными словами, это слегка недоваренные овощи, как в средиземноморской диете. Они слегка похрустывают, при этом сохраняются их полезные свойства, да и блюдо выглядит куда привлекательнее.

Что касается еще одного направления - фриганов - то они, по мнению доктора, и вовсе рискуют отравиться, так как едят продукты с истекающим сроком годности, потрескавшиеся огурцы-помидоры. "Они считают, что спасают мир от перепроизводства еды, но не думают при этом о себе", - сетует ученый.