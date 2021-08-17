Диетолог оценила вред и пользу фруктоедения и сыроедения

Новости

Врач-инфекционист рассказал, как сочетаются между собой разные вакцины 09:56
Пушечное ядро нашли во время капремонта дома в Замоскворечье 09:55
Трутнев сообщил, что 51 страна уже подтвердила участие в ВЭФ 09:53
На ямальской реке погибла семья из четверых человек 09:49
В Туве молния убила женщину и ее сына 09:43
Собянин: До конца года в Москве появятся еще 300 электробусов, 200 из них - московской сборки 09:37
Научный центр "Вектор" модернизировал вакцину "ЭпиВакКорона" 09:31
Россияне поддержали запрет продажи алкоголя людям моложе 21 года 09:04
Роспотребнадзор проверил воздух в поселке Рудный после выброса 08:27
На борту вылетевшего из Кабула военного самолета C-17 нашли тело афганца 08:15
В Уфе задержали банду, похищавшую людей 07:54
В МИД РФ назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США 07:53
Россиян предупредили о схеме мошенничества со звонком в бухгалтерию 07:44
Эксперт оценил эффективность ревакцинации COVID-19 разными препаратами 07:10
Кардиолог назвала три способа снижения давления без лекарств 06:20
Гидрометцентр: 17 августа воздух в Москве прогреется до +32 градусов 06:10
Байден выделил 500 миллионов долларов на помощь беженцам из Афганистана 05:53
Самолет вернулся в сахалинский аэропорт из-за заболевшего пассажира 05:40
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве 18 августа 05:30
В Приамурье медик внесла ложные данные о вакцинации от COVID-19 05:05
Гинцбург рекомендовал сочетать вакцины "Спутник Лайт" и Pfizer 04:42
Московский планетарий предупредил о летящем к Земле опасном астероиде 04:24
В аэропорту Якутска открылась взлетно-посадочная полоса 04:13
Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 77 человек 03:46
На АЭС "Хамаока" в Японии произошло возгорание 03:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 09:20
Рубрика: Общество

Диетолог оценила вред и пользу фруктоедения и сыроедения

Текст: Елена Мационг
Общество разделилось по системам питания. Одних подвидов вегетарианцев насчитывается не меньше пяти. А еще есть фруктоеды, сыроеды, и даже фриганы, которые едят некондиционную еду, остающуюся в магазинах… О том, насколько безопасны для здоровья те или иные предпочтения в питании, рассказала "РГ кандидат медицинских наук, диетолог, доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи Уральского государственного медицинского университета Лариса Федотова.

По ее словам, польза от всех этих систем питания никем не доказана.

Фото: pixabay.com
Веганская диета признана самой опасной для состояния костей

- По большому счету, даже по вегетарианцам никто глобальных исследований не проводил, - говорит эксперт. - Как сказывается на их организме отказ от животного белка, никто на самом деле не знает. А для полноценного здорового питания необходимо поступление в организм человека с пищей более 50 компонентов, при этом соотношение белков, жиров и углеводов должно находиться в определенных пропорциях в зависимости от возраста и рода деятельности, поэтому отсутствие в рационе всего одного компонента рано или поздно может привести к сбою в организме.

Да, совершенно здоровый человек может довольно долгое питаться одними фруктами, например, или исключительно сырой едой. И считать при этом, что он поступает правильно.

- На самом деле это просто опасно, - считает диетолог. - Фруктоеды употребляют пищу, состоящую главным образом из воды, углеводов и клетчатки. Плоды, безусловно, полезны, они содержат много витаминов и минеральных веществ, но они относятся к продуктам с высоким гликемическим индексом, что может отразиться на здоровье людей с сахарным диабетом или с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Во фруктах белки и жиры находятся в минимальном количестве, которое не может восполнить потребности организма, поэтому несбалансированность рациона неминуемо приводит к проблемам.

Стоит помнить еще и о том, что питательная ценность плодов, которые завозят к нам недозрелыми из дальних стран, и вовсе сомнительна: они могут содержать ускорители роста, компоненты с антибактериальным эффектом, к тому же их обрабатывают химикатами для сохранения товарного вида.

Как использовать европейский опыт хранения овощей и фруктов

- Или, предположим, человек, который начал питаться сырой едой может не знать, что у него предрасположенность к панкреатиту. В результате с такой системой питания он легко может угодить в тяжелом состоянии в больницу, - говорит Лариса Федотова. - Давно доказано, что оптимальный вариант кулинарной обработки овощей - al dente, это когда после термической обработки сохраняется внутренняя упругость продукта, иными словами, это слегка недоваренные овощи, как в средиземноморской диете. Они слегка похрустывают, при этом сохраняются их полезные свойства, да и блюдо выглядит куда привлекательнее.

Что касается еще одного направления - фриганов - то они, по мнению доктора, и вовсе рискуют отравиться, так как едят продукты с истекающим сроком годности, потрескавшиеся огурцы-помидоры. "Они считают, что спасают мир от перепроизводства еды, но не думают при этом о себе", - сетует ученый.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

В МИД РФ назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США
Гинцбург рекомендовал сочетать вакцины "Спутник Лайт" и Pfizer
Тело шестого погибшего при крушении Ми-8 извлекли из воды
Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Афганистане
На юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности