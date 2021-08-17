Кто готов взять гектар в условиях вечной мерзлоты

На Ямале за первую неделю действия федеральной программы по выделению бесплатных гектаров в Арктике поступили 243 заявления. Общая площадь наделов, которые готовы раздать на краю света - так с ненецкого переводится слово "Ямал", - 17 тысяч гектаров. А в Республике Коми выделили больше четырех тысяч гектаров, и желающих получить землю в условиях вечной мерзлоты - пока восемь. А в общей сложности, по данным министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, за первые шесть дней после открытия программы желание стать владельцами арктических гектаров выразили около двух тысяч человек. Чем их привлекает север, разбирались корреспонденты "РГ".

Напомним, с первого августа расширилась география регионов - участников программы по выделению бесплатных участков. Если раньше землю выделяли на Дальнем Востоке, то теперь свой надел можно получить еще и в Мурманской области, Ненецком автономном округе, на Ямале, в 23 районах Красноярского края, Архангельской области, а также в Республике Коми и Карелии. В течение ближайших шести месяцев претендовать на участок в этих регионах смогут только зарегистрированные там жители, а с 1 февраля 2022 года - любой россиянин. Цель программы проста - осваивать и заселять малонаселенные регионы, добиться того, чтобы с этих территорий не уезжали люди. На Ямале, например, плотность населения всего полтора человека на два квадратных километра, а территория полуострова - как полторы Франции.

Чтобы гектары разбирались охотнее и быстрее, власти продумали простой и прозрачный механизм. Заходишь на специальный сайт, выбираешь регион, понравившийся тебе участок на карте, бронируешь его, заключаешь в электронном виде договор и можешь паковать чемоданы. Земли, которые нельзя брать, помечены серым цветом. Это, например, заповедники и лицензированные участки, на которых расположены месторождения. Кроме того, не забронируешь участок на болоте и на территориях, где ведут традиционный образ жизни коренные народы Севера.

Взять землю можно на всю семью, то есть по гектару на каждого ее члена, включая младенцев. Владимир Молокалов из Инты, например, претендует на пять гектаров в своей родной Республике Коми - у 28-летнего мужчины жена и трое детей. Говорит, что сначала на полученном участке построит дом, а потом займется развитием бизнеса.

- Сейчас я работаю как фрилансер, занимаюсь программированием и обработкой баз данных, - рассказал он "РГ". - А в будущем хотел бы заняться обслуживанием транспорта, который работает на разведке полезных ископаемых - для компаний, которые ищут газ и нефть.

Итак, первые заявления на бесплатные гектары написаны. Пока, по условиям программы, они принимались только от местных жителей. Но много ли будет пожеланий взять надел в условиях вечной мерзлоты из других регионов? Как показал опыт раздачи бесплатных гектаров на Дальнем Востоке, за пять лет действия программы землю взяли 93 тысячи человек, при этом для освоения были выделены более 140 млн гектар. Главная проблема в том, что на этих участках практически нет инфраструктуры. К тому же на Дальнем Востоке существует правило: ближе 20 километров от больших городов гектар не возьмешь. Учитывая дальневосточный опыт, применительно к Арктике программу подкорректировали - брать наделы разрешено и рядом с городами. Но решит ли это проблему? К примеру, жители Ямала говорят, что даже рядом со столицей округа Салехардом особой инфраструктуры, кроме разве что дорог, нет. Кроме того, в самом богатом газом регионе страны до сих пор существует проблема и с подводом "голубого топлива" к домам местных жителей.

Взять землю можно на всю семью, то есть по гектару на каждого ее члена, включая младенцев

- Именно отсутствие инфраструктуры заставляет усомниться в экономической целесообразности программы в Арктике, - говорит директор Центра исследований социоэкономической динамики Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Ольга Козлова. - Заселение территорий в условиях вечной мерзлоты потребует вложения миллиардов рублей. Расходы будут несопоставимы с выгодой.

В свою очередь кандидат экономических наук Константин Дугов не исключает, что возможностью получить бесплатные наделы воспользуются авантюристы.

- На Ямале, где только немного вскопай землю, и везде может быть газ, участки будут брать в надежде - а вдруг когда-то из этого что-то выгорит. Вдруг да откроют нефтяные или газовые месторождения. Наделы дают бесплатно, так чего бы их не взять, а там разберемся, - говорит эксперт.

При этом руководитель Центра развития и размещения производительных сил Института экономики УрО РАН Михаил Петров встал на защиту программы заселения.

- Только жизнь может доказать, будут ли востребованы бесплатные гектары. Как показал опыт, наделы земли оказались востребованы и на Чукотке. А ведь это тоже Крайний Север, - говорит он. - Если эта программа будет увязана с внутренними программами развития регионов, если будут разработаны бизнес-модели для арктических земель, тогда может получиться вполне выгодный проект. Я уж не говорю о местных жителях - возможно, им как раз не хватает этих земель для развития своего дела, постройки дома и так далее.

К слову, доказательством того, что вкупе с региональной поддержкой программа работает куда эффективнее, может служить пример уже освоенных гектаров на Дальнем Востоке. Так, житель Певека Алексей Корепов, ставший одним из пионеров по освоению "дальневосточного гектара" на Чукотке, получил грант в размере более двух миллионов рублей и льготный кредит. На эти деньги он построил новую птицефабрику, и в результате куриные яйца в Певеке подешевели вдвое. Выгода налицо. Да и сам факт того, что за первые несколько дней действия программы около двух тысяч человек написали заявление на бесплатные наделы, говорит о том, что программа людям нужна. Даже в Арктике.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Елена Мационг

Прямая речь

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики:

- Базовый принцип при определении арктических территорий, на которых будут выделяться бесплатные гектары, - не нарушить ничьих интересов и повысить привлекательность участков для граждан. Земельная программа в Арктике будет использоваться как для строительства домов, так и для предпринимательства. При этом гектар - это не подарок судьбы. К нему не прилагается щука, которая легко - как в сказке - создаст на земле бизнес. Гектар - это вызов для гражданина, для семьи, решившей инвестировать в развитие собственного дела или строительство жилья свои труд, время, деньги. Мы бы хотели, чтобы такая программа в Арктике стала вызовом для предпринимателей. Да, это марафон, а не сказка. И мы будем поддерживать активных людей и помогать тем, кто решится участвовать в программе.