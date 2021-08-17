На ямальской реке погибла семья из четверых человек

В Ямальском районе расследуют обстоятельства трагического несчастного случая на воде: в реке Тидиби Яха затонула моторка с семьей, погибли трое взрослых и восьмилетний ребенок.

По информации пресс-службы Следственного комитета ЯНАО, вечером 15 августа родственники на лодке "Казанка" возвращались по реке Тидиби Яха в село Новый Порт, но домой так и не добрались. Полицейские и местные жители вышли на поиски пропавших: 16 августа тела женщин и ребенка нашли в реке, в десятке километрах от Нового Порта. Все были без спасательных жилетов. Тело мужчины пока не найдено.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности на водном транспорте). Также проверку организовала Новоуренгойская транспортная прокуратура.