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17.08.2021 15:52
Рубрика: Общество

На Южном Урале издали пособие по экологии для младших школьников

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 187(8538)
С участием ведущих ученых Южно-Уральского гумани­тарно-педагогического университета и Челябинского госуниверситета разработаны учебно-методические комплекты "Практическая экология для младших школьников". В них вошли "Методические материалы для учителя" и "Учебные пособия для обучающихся первых классов".
Для южноуральских первоклашек выпустят 46,7 тысячи экземпляров пособий. Фото: Минэкологии Челябинской области Для южноуральских первоклашек выпустят 46,7 тысячи экземпляров пособий. Фото: Минэкологии Челябинской области
Для южноуральских первоклашек выпустят 46,7 тысячи экземпляров пособий. Фото: Минэкологии Челябинской области

К новому учебному году для первоклашек региона выпустят 46,7 тысячи экземп­ляров пособий, первые уже начали поступать в школы. По словам педагогов, изданы они на хорошей бумаге, сами яркие и радостные, что, бе­зусловно, привлечет внимание младших школьников.

Фото: Центр развития робототехники г. Владивостока
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Инициатор образовательной программы - министерство экологии Челябинской области. В ведомстве подчеркивают: область стала одним из первых регионов, где опробуют систему непрерывного экологического образования (сегодня в предпечатной подготовке комплекты по практической экологии для вторых классов).

Все пособия печатают на средства благотворителей - предприятий, крупных компаний, в чем инициаторы усмат­ривают открытость последних, а также их желание вкладывать ресурсы в экологическое благополучие Южного Урала.

Образовательный проект, главная задача которого - воспитание поколения, бережно относящегося к природе и окружающей среде, презентовали на IX Невском международном экологичес­ком конгрессе в Санкт-Петер­бурге, где он получил положительные отзывы специалистов. "Практической экологией" заинтересовались в других регионах.

Тем временем

Журналисты уральских СМИ очистили от граффити древний Шайтан-камень. В экологической акции приняла участие и "РГ". Скалы реки Чусовой, мимо которых плыли демидовские железные караваны, не случайно называют "бойцами": барки и плоты, груженные металлом, бились об них, и никто не знает точно, сколько жизней при этом было загублено. Сегодня "бойцы" Чусовой считаются природными и историческими памятниками регионального значения. Традиционные надписи "здесь был Вася" нарушают их величественную красоту. Пористый известняк впитал краску, и активистам пришлось использовать специальную смывку и металлические щетки.

В регионах Общество Образование Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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