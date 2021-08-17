На Среднем Урале из-за пожара эвакуировали санаторий

В Первоуральском городском округе возник природный пожар. Опасность распространения огня на расположенный неподалеку санаториий ликвидировали, но чтобы исключить риски, гости и персонал были эвакуированы.

Информация о возгорании поступила во вторник днем, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Сначала площадь пожара составила девять гектаров, но потом увеличилась до сорока из-за порывов ветра. Возникла опасность перехода огня на расположенные в двухкилометровой зоне дачные участки и санаторий-профилакторий, на данный момент угрозы распространения пожара на учреждение нет.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на департамент информационной политики региона, персонал и гостей учреждения вывели. Иногородних разместили на других объектах компании, которой принадлежит санаторий.

Пожарные провели опашку, проложили минерализованную полосу, выставили противопожарные посты. Обстановку разведают с помощью беспилотника.

Отмечено, что на случай ухудшения обстановки администрация округа подготовила автобусы и развернула пункт временного размещения для сотни людей.

На месте работает 116 человек, 29 единиц техники. На место направили аэромобильную группировку регионального МЧС - тридцать человек и пять единиц техники.