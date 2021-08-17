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17.08.2021 16:21
Рубрика: Общество

Почему именитые советские писатели пришли в ужас от Свердловска

Текст: Марина Порошина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 187(8538)
В музее "Литературная жизнь Урала XX века" открылась выставка "Творческая командировка", посвященная рабочим поездкам известных деятелей культуры на Урал. В разные годы в регионе побывали Давид Бурлюк, Аркадий Гайдар, Булат Окуджава, Андрей Вознесенский, Осип Мандельштам, Александр Твардовский, Борис Пастернак...
Писатель Михаил Михайлович Пришвин. Фото: Александр Гринберг/ТАСС Писатель Михаил Михайлович Пришвин. Фото: Александр Гринберг/ТАСС
Писатель Михаил Михайлович Пришвин. Фото: Александр Гринберг/ТАСС

Зал музея превратился в улочку старого Свердловска с фонарями, скамейками, афишной тумбой. Особую атмосферу создают командировочные артефакты: чемоданы, кисеты и курительные трубки, книги, фотоаппараты, мольберт и даже охотничий манок... в общем, каждый командированный на Урал товарищ скрашивал досуг как умел. И, конечно же, писал отчеты, статьи, письма родным. А нам остается удивляться тому, какое впечатление произвел на них рабочий город и какой его портрет они оставили современникам.

Фото: vk.com/hronotop_ural
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В 1931 году в Свердловск прибыл Михаил Пришвин. Но с заданием редакции журнала "Наши достижения" не справился и достижений не описал. "Я так оглушен окаянной жизнью Свердловска, что потерял способность отдавать себе в виденном отчет, правда, ведь не с чем сравнить этот ужас, чтобы осознать виденное", - признавался писатель. Однако Пришвин в командировке был вооружен фотоаппаратом "Лейка" и сделал немало кадров строящегося города.

Не меньший ужас навел Свердловск на Бориса Пас­тернака. Вместе с семьей он посетил Урал летом 1932-го по приглашению обкома партии, его устроили на даче на берегу Шарташа. Там Пас­тернак увидел, как жили уральские крестьяне: "Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать".

Не оценил наш город и Владимир Высоцкий. В 1962 году он писал своей будущей жене Людмиле Абрамовой: "А вообще - гнусно. И город, и народ, и все. За все это время ни разу не посмеялся, ничего не произошло, даже песни не пою и не пишу".

Андрей Вознесенский приезжал в Свердловск в 1975-м. Самое сильное впечатление на него произвело посещение тогда еще не снесенного Ипатьевского дома. В книге "Прожилки прозы" читаем: "...мне удалось спасти от уничтожения кусок деревянной решетки - той, на которую глядели перед смертью убиенные Романовы в ипатьевском подвале".

Но самые важные слова об Урале принадлежат Александ­ру Твардовскому. В 1948 году он встречался с рабочими Уралмашзавода и студентами УПИ, ездил в Нижний Тагил и Красноуфимский район. И написал поэму "За далью - даль", первую строку которой знает каждый уралец: "Урал! Опорный край державы, ее добытчик и кузнец, ровесник древней нашей славы и славы нынешней творец".

Каждому свое, как говорится.

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