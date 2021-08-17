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17.08.2021 22:35
Рубрика: Общество

Почему многодетная уральская семья живет на пепелище

Текст: Ольга Медведева (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
На Урале многодетные погорельцы живут в палатке и думают, въезжать ли в квартиру в маневренном фонде.
Папа, мама и пятеро детей остались без крова. Фото: РИМ ТВ. Каменск-Уральский Папа, мама и пятеро детей остались без крова. Фото: РИМ ТВ. Каменск-Уральский
Папа, мама и пятеро детей остались без крова. Фото: РИМ ТВ. Каменск-Уральский

В начале августа подожгли "Газель" большой семьи Семеновых-Крапивиных из Каменска-Уральского Свердловской области, от машины загорелись дом и надворные постройки - баня и несколько сараев. Папа, мама и пятеро детей остались без крова. Удача, что удалось выбраться невредимыми самим, да еще спасти от огня домашний скот. Теперь младшие мальчишки ночуют у бабушки с дедушкой, а родители и двое старших, совершеннолетних детей, вынуждены жить в палатке. Пищу готовят на кострище, сложенном из обгоревших кирпичей...

Палаточный городок с видом на пепелище - так себе вариант для жизни. Городская администрация сразу предложила погорельцам жилье из маневренного фонда, но состояние этой квартиры напугало Крапивиных. Полы вздуты, грязь... Решили остаться на своем участке, рядом с обугленным остовом дома в ожидании других предложений.

За разъяснением корреспондент "РГ" обратился к директору управления муниципальным жилищным фондом Каменска-Уральского Андрею Заирову.

- В Каменске достаточное количество маневренного жилья. Конечно, в основном это комнаты в домах коридорного типа, и если бы речь шла об одном-двух человеках, проблемы бы не возникло. Здесь вопрос в другом - семья большая! А по закону мы должны предоставить минимум шесть квадратных метров на каждого члена семьи. Тут нужна двух-трехкомнатная квартира, и мы нашли такую. Сейчас ремонтируем ее, закончим 25 августа, как и попросили нас в заявлении Крапивины. Мы предлагали им альтернативу - например, пожить пару месяцев в профилактории. Но у них есть скотина, которую они сейчас должны продать.

Погорельцы уже распродали спасенных коз и баранов, на очереди утки, индюки и куры. К тому же без присмотра сборщики лома могут растащить оставшийся после пожара металл - кровельное железо, кузов автомобиля. Но дело не только в этом. Елена Крапивина делится опасениями:

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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- Мне объяснили, если мы заедем туда, у нас просто потом могут детей отобрать. Такой случай уже был, семья въехала, прожили месяц, а потом детей у них забрали, потому что условия для жизни были признаны неприемлемыми. Я не хочу, чтобы появился повод забрать у нас мальчиков!

Поэтому, не отказываясь от предложения муниципалитета, Семеновы-Крапивины пытаются решить проблему сами. Каменцы не оставили их в беде - нашлись добровольцы, которые бесплатно помогают поднять крышу дома. Елена надеется, что до зимы удастся еще поставить окна и восстановить печь.

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