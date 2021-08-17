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17.08.2021 04:00
Рубрика: Общество

Сцене в этой школе позавидуют даже некоторые театры

Текст: Юлия Санатина (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Уникальная школа-технопарк открылась в Екатеринбурге. Вообще свою историю это учебное заведение ведет с 1936 года. В 2014-м его пришлось закрыть: без малого за 90 лет лет здание так изветшало, что учиться там стало небезопасно. Но 1 сентября ученики и педагоги наконец-то вернутся в родные стены. Да какие!
Директор школы Жанна Меньшенина с гордостью показывает новейшую лабораторию для занятий программированием. Фото: Татьяна Андреева Директор школы Жанна Меньшенина с гордостью показывает новейшую лабораторию для занятий программированием. Фото: Татьяна Андреева
Директор школы Жанна Меньшенина с гордостью показывает новейшую лабораторию для занятий программированием. Фото: Татьяна Андреева

В новом здании, возведенном на месте аварийного, вместо 425 ребят теперь будет учиться тысяча. Здесь три четырехэтажных блока для учебных занятий и массовых мероприятий. По словам руководителя компании-застройщика Валерия Ананьева, уникальные архитектурные элементы, особенности планировки притягивают взгляд и делают школу непохожей на другие.

Учебный год начнется очно

Так, в 80-й два спортзала плюс несколько уличных спортивных площадок для детей разного возраста, современный актовый зал, начинке которого позавидуют некоторые театры. В двухуровневой библиотеке есть места для тихих занятий, лаунж-зона с уютными креслами-мешками, зал для лекций, которые можно транслировать онлайн. А читательский билет можно хранить в смартфоне. Не школа, а чудо техники.

Директор школы Жанна Меньшенина с удовольствием демонстрирует еще один предмет гордости - инженерно-технологический класс и лабораторию, где школьники смогут заниматься программированием, 3D-моделированием, прототипированием и робототехникой.

- Здесь все сделано так, как и должно быть в современной школе, по лучшим мировым практикам. Если не знать, что это школа, можно подумать, что здесь офис крутой IT-компании. Сами с коллегами сегодня радуемся, как первоклассники на линейке, - поделился впечатлениями от посещения обновленной школы на Уралмаше свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Проект обошелся примерно в миллиард: почти 900 миллионов рублей направлено на строительство здания, в том числе 550 миллионов из областного бюджета, остальные - из муниципального. Еще 108 миллионов потрачено на оснащение учебного заведения.

С 2021 по 2024 год на Среднем Урале планируют сдать 21 школу на 15,7 тысячи человек.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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