Тюменский губернатор ответил на вопросы жителей региона

Новости

Голикова: РФ готова работать со странами дальнего зарубежья по признанию вакцин от COVID 16:05
МЧС: Ситуация в двух районах Якутии постепенно стабилизируется 16:01
В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В 15:51
Боба Дилана обвинили в педофилии 15:45
Суд арестовал убийцу девушки в Свибловском парке 15:41
Лавров: РФ поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане 15:28
Лавров: Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела 15:23
Российский софт могут адаптировать под отечественные процессоры 15:12
Минздрав направит мобильные комплексы для вакцинации в отдаленные регионы 15:10
Северная Македония высылает еще одного российского дипломата 15:05
Актер и режиссер Давид Блаустейн умер перед своим днем рождения 15:04
Вышел трейлер постапокалипсиса о последствиях пандемии "Выживальщик" 15:01
Visa расследует комиссии Wildberries при оплате через платежные системы 15:00
Лавров положительно оценил планы талибов по формированию правительства 14:59
Два туриста упали с вулкана Ключевская сопка на Камчатке 14:55
Под Калининградом началось учение Балтийского и Северного флотов 14:55
Умер пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа 14:54
СМИ: Три человека погибли в результате стрельбы из вертолета США в Кабуле 14:53
Что предстоит обсудить премьерам стран ЕАЭС на заседании в Киргизии 14:51
Премьеру "Дюны" в России перенесли 14:47
Мосгорсуд утвердил решение о признании Навального склонным к побегу 14:31
В Екатеринбурге скончался заслуженный артист России Владимир Сизов 14:30
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили 14:30
Талибы временно прекратили все вылеты из аэропорта Кабула 14:21
В Ростове врачи спасли зрение мальчику, которому крыса пробила глаз 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 15:02
Рубрика: Власть

Тюменский губернатор ответил на вопросы жителей региона

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
Более 1,3 тысячи вопросов от жителей Тюменской области поступило на прямую линию с главой региона Александром Моором. Напомним, что на прошлой неделе, накануне 77-летия территории, губернатор провел традиционную пресс-конференцию с журналистами. Некоторые темы оказались настолько важны, что обычные граждане вновь подняли их вслед за медиа. Самыми актуальными блоками стали жилищно-коммунальный, образовательный и, несомненно, эпидемиологический.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

В Тюменской области, по словам Моора, нет перебоев в поставках вакцины от новой коронавирусной инфекции: сейчас в субъект доставляют четыре вида зарегистрированных в России компонента, но их большая часть - это "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Тюменская область отмечает 77-летие ударными темпами вакцинации

- К 17 августа первую прививку поставили 535 тысяч жителей, обе прививки - почти 454 тысячи, - отметил он. - Вакцинация - единственный способ максимально быстро выработать популяционный иммунитет и вернуться к нормальной жизни без ограничений.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что на юге Западной Сибири нет проблем и с медицинским кислородом в моногоспиталях - сейчас его запас рассчитан на 23 дня, поставки совершаются регулярно, а техническое оборудование постоянно проверяется.

День знаний Моор видит в традиционном, то есть очном, формате, но праздничные линейки рекомендует проводить в зависимости от эпидемиологической ситуации и численности учеников.

- Учиться начнем очно, а далее будем наблюдать за коронавирусом и ОРВИ и принимать точечные решения, - высказался губернатор.

Кстати, режим повышенной готовности на территории продлен до 12 сентября. Общепиту нельзя работать с 24.00 до 06.00, закрыты фудкорты и детские игровые комнаты во всех торговых центрах.

Немало вопросов поступило по поводу строительства новых детских садов и школ в разных районах Тюмени. Недолго ждать собственные учебные заведения осталось жителям микрорайонов Новопатрушево и Плеханово - там возводят храмы знаний на 1200 и 1500 мест соответственно. Будут школы в Казачьих лугах, в Тюменской слободе (регион подал заявку на получение инфраструктурного кредита, после ее одобрения власти приступят к поиску подрядчика, а само здание рассчитывают получить к 2023 году, как, впрочем, и еще один детсад в этом районе - его, на 550 мест, обещают сдать через полтора года). По новому дошкольному учреждению и новой школе появится в поселке Мелиораторов и в Антипино - земельные участки подобраны, проектная документация разработана.

Фото: Предоставлено пресс-службой ООО "Газпром межрегионгаз Север"
Газификация в Тюменской области имеет социальную направленность

Волнуют тюменцев и вопросы благоустройства, но все они, как выразился глава региона, имеют конкретный характер. На замечание про отсутствие в лучшем городе Земли дворовых площадок именно для детей-инвалидов Александр Моор ответил следующее: "Отдельные площадки для инвалидов, считаю, делать не нужно. Когда мы их проектируем, то обязательно учитываем интересы маломобильных групп граждан, в том числе и детей с ОВЗ. Особенные и здоровые ребята должны расти и развиваться вместе".

Также он призвал земляков быть более активными на портале "Я решаю!" и абсолютным числом голосов добиваться преображения родных улиц, скверов, парков.

- В этом году в Тюмени запланировано переделать 52 двора, две зеленые территории и четыре общественных пространства. На 2022 год объекты для благоустройства отобраны - за них уже проголосовали. Это правильный подход. Именно так проявляется активность населения! - отметил Александр Викторович.

Губернатор не обошел стороной тему водопроводной воды с неприятным запахом, на которую горожане жаловались около месяца. Он напомнил, что это следствие быстрого подъема воды в реке Туре и появления илового осадка. Местный водоканал проблему решил, но недостаточно оперативно. Ожидается, что полностью вопросы по воде плохого качества в областной столице снимут к 2024 году, когда завершится реконструкция Метелевского водозабора.

Также Моор обещал взять на контроль ситуацию с вырубкой леса у деревни Ушакова в Тюменском районе, пообещал развязку в районе Воронинских горок на объездной трассе, а вот по поводу запуска трамвая был осторожен: "Мы пока в целом обсуждаем развитие системы общественного транспорта. Видимо, одними автобусами тут не обойтись".

Ни один из вопросов с обратными координатами, поступивших от тюменцев на прямую линию, не останется без внимания властей. Далее ими займутся профильные ведомства.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

Главное сегодня

В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите