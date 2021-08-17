Тюменский губернатор ответил на вопросы жителей региона

Более 1,3 тысячи вопросов от жителей Тюменской области поступило на прямую линию с главой региона Александром Моором. Напомним, что на прошлой неделе, накануне 77-летия территории, губернатор провел традиционную пресс-конференцию с журналистами. Некоторые темы оказались настолько важны, что обычные граждане вновь подняли их вслед за медиа. Самыми актуальными блоками стали жилищно-коммунальный, образовательный и, несомненно, эпидемиологический.

В Тюменской области, по словам Моора, нет перебоев в поставках вакцины от новой коронавирусной инфекции: сейчас в субъект доставляют четыре вида зарегистрированных в России компонента, но их большая часть - это "Спутник V" и "Спутник Лайт".

- К 17 августа первую прививку поставили 535 тысяч жителей, обе прививки - почти 454 тысячи, - отметил он. - Вакцинация - единственный способ максимально быстро выработать популяционный иммунитет и вернуться к нормальной жизни без ограничений.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что на юге Западной Сибири нет проблем и с медицинским кислородом в моногоспиталях - сейчас его запас рассчитан на 23 дня, поставки совершаются регулярно, а техническое оборудование постоянно проверяется.

День знаний Моор видит в традиционном, то есть очном, формате, но праздничные линейки рекомендует проводить в зависимости от эпидемиологической ситуации и численности учеников.

- Учиться начнем очно, а далее будем наблюдать за коронавирусом и ОРВИ и принимать точечные решения, - высказался губернатор.

Кстати, режим повышенной готовности на территории продлен до 12 сентября. Общепиту нельзя работать с 24.00 до 06.00, закрыты фудкорты и детские игровые комнаты во всех торговых центрах.

Немало вопросов поступило по поводу строительства новых детских садов и школ в разных районах Тюмени. Недолго ждать собственные учебные заведения осталось жителям микрорайонов Новопатрушево и Плеханово - там возводят храмы знаний на 1200 и 1500 мест соответственно. Будут школы в Казачьих лугах, в Тюменской слободе (регион подал заявку на получение инфраструктурного кредита, после ее одобрения власти приступят к поиску подрядчика, а само здание рассчитывают получить к 2023 году, как, впрочем, и еще один детсад в этом районе - его, на 550 мест, обещают сдать через полтора года). По новому дошкольному учреждению и новой школе появится в поселке Мелиораторов и в Антипино - земельные участки подобраны, проектная документация разработана.

Волнуют тюменцев и вопросы благоустройства, но все они, как выразился глава региона, имеют конкретный характер. На замечание про отсутствие в лучшем городе Земли дворовых площадок именно для детей-инвалидов Александр Моор ответил следующее: "Отдельные площадки для инвалидов, считаю, делать не нужно. Когда мы их проектируем, то обязательно учитываем интересы маломобильных групп граждан, в том числе и детей с ОВЗ. Особенные и здоровые ребята должны расти и развиваться вместе".

Также он призвал земляков быть более активными на портале "Я решаю!" и абсолютным числом голосов добиваться преображения родных улиц, скверов, парков.

- В этом году в Тюмени запланировано переделать 52 двора, две зеленые территории и четыре общественных пространства. На 2022 год объекты для благоустройства отобраны - за них уже проголосовали. Это правильный подход. Именно так проявляется активность населения! - отметил Александр Викторович.

Губернатор не обошел стороной тему водопроводной воды с неприятным запахом, на которую горожане жаловались около месяца. Он напомнил, что это следствие быстрого подъема воды в реке Туре и появления илового осадка. Местный водоканал проблему решил, но недостаточно оперативно. Ожидается, что полностью вопросы по воде плохого качества в областной столице снимут к 2024 году, когда завершится реконструкция Метелевского водозабора.

Также Моор обещал взять на контроль ситуацию с вырубкой леса у деревни Ушакова в Тюменском районе, пообещал развязку в районе Воронинских горок на объездной трассе, а вот по поводу запуска трамвая был осторожен: "Мы пока в целом обсуждаем развитие системы общественного транспорта. Видимо, одними автобусами тут не обойтись".

Ни один из вопросов с обратными координатами, поступивших от тюменцев на прямую линию, не останется без внимания властей. Далее ими займутся профильные ведомства.