В центре Екатеринбурга появился ландшафтный парк

Впервые за всю историю существования центральной площади Екатеринбурга здесь появился ландшафтный парк. На историческую брусчатку уложили толстую аэродромную пленку, завезли 1000 кубов грунта, уложили 1600 квадратных метров рулонного газона и высадили 82 крупных дерева. Там, где еще месяц назад шумела бесплатная автопарковка, теперь журчит водоем, благоухают гортензии, колосятся злаки, шелестят кронами ивы, березы, клены и рябины. Тут же обустроили волейбольную площадку с настоящим песком и уголок для малышей в стиле "Алисы в Cтране чудес". Можно полежать с пледом на холме и послушать вечером музыку в амфитеатре, спрятаться почти целиком в "скамье интроверта" или отправиться на ботаническую экскурсию, где "незаумным" языком расскажут про каждое растение.

Вдохновил на этот проект уличный праздник в итальянском Бергамо. В Москве существует фестиваль "Цветочный джем", он охватывает несколько районов, но это в основном небольшие корнеры, выставочные уголки. На столь масштабное преобразование городских площадей в России пока никто не решался. Концепция звучит как "Екатеринбург - город будущего". Тем самым авторы хотели показать, что можно создать зеленое пространство на давно обжитой территории, буквально на камнях.

Екатеринбуржцы идею восприняли на ура. Еще во время подготовки многие подходили к изгороди, интересовались, что происходит, фотографировали. А главное - местная власть решила не спорить с жителями, пойти им навстречу. Голосование, которое провел популярный городской портал, показало, что 77 процентов читателей готовы отказаться от огромной парковки насовсем ради цветущего сада. За машино-места прямо напротив мэрии высказался только каждый шестой. Остальные готовы подстроиться под любое решение. Это показало, насколько велик в обществе запрос на создание зеленых зон.

- В Нью-Йорке ведь сохранили Центральный парк посреди небоскребов - почему бы и нам такое не сделать? - замечают Анастасия и Анна, участницы проекта "Натуралист". Девушки привезли на площадь старенький универсал, сданный на металлолом, и превратили его с помощью трав в арт-объект.

Даже заядлые водители одобрили идею с садом. Хотя спор по стоянке на площади 1905 года давно идет, до поры до времени с ней мирились, но, конечно, в самом центре Екатеринбурга ей не место. Это должно быть пространство, свободное для прогулок и массовых мероприятий.

На вопрос, как удалось уговорить администрацию на эксперимент, Ирина Витман, соавтор ландшафтного сада, улыбается: "Зачем уговаривать, там тоже горожане работают. А идея сама по себе интересная!" Что касается общественного компромисса между желанием одних цивилизованно ставить машину и желанием других гулять по аллеям, то глава Екатеринбурга Алексей Орлов уверен, что он возможен.

- Его реально достичь вот такими оригинальными проектами, - говорит он.- Конечно, мы должны думать, чтобы было меньше пробок, чтобы был комфортный общественный транспорт. Но город в первую очередь для жителей, а не для машин.

Комментарий

Анатолий Гагарин, политолог, доктор философских наук:

- То, что власть предоставила под ландшафтный сквер центральную площадь Екатеринбурга, место сакральное в сознании населения, - безусловно, сильный и смелый шаг. С одной стороны, это можно расценивать как приглашение к диалогу всех заинтересованных сторон. С другой стороны, как выражение симпатии жителям, которые говорят, что нам нужно больше скверов, парков, мест отдыха. В ближайшее время состоится второе заседание недавно созданного "Совета неравнодушных горожан" при администрации Екатеринбурга. Насколько я знаю, архитекторы настроены на разговор о том, чтобы в новых проектах и градостроительных планах предусматривалось множество локальных зеленых и рекреационных зон, где глаз человека мог бы отдохнуть.