В центре Екатеринбурга появился ландшафтный парк

Вдохновил на этот проект уличный праздник в итальянском Бергамо. В Москве существует фестиваль "Цветочный джем", он охватывает несколько районов, но это в основном небольшие корнеры, выставочные уголки. На столь масштабное преобразование городских площадей в России пока никто не решался. Концепция звучит как "Екатеринбург - город будущего". Тем самым авторы хотели показать, что можно создать зеленое пространство на давно обжитой территории, буквально на камнях.
Екатеринбуржцы идею восприняли на ура. Еще во время подготовки многие подходили к изгороди, интересовались, что происходит, фотографировали. А главное - местная власть решила не спорить с жителями, пойти им навстречу. Голосование, которое провел популярный городской портал, показало, что 77 процентов читателей готовы отказаться от огромной парковки насовсем ради цветущего сада. За машино-места прямо напротив мэрии высказался только каждый шестой. Остальные готовы подстроиться под любое решение. Это показало, насколько велик в обществе запрос на создание зеленых зон.
- В Нью-Йорке ведь сохранили Центральный парк посреди небоскребов - почему бы и нам такое не сделать? - замечают Анастасия и Анна, участницы проекта "Натуралист". Девушки привезли на площадь старенький универсал, сданный на металлолом, и превратили его с помощью трав в арт-объект.
Даже заядлые водители одобрили идею с садом. Хотя спор по стоянке на площади 1905 года давно идет, до поры до времени с ней мирились, но, конечно, в самом центре Екатеринбурга ей не место. Это должно быть пространство, свободное для прогулок и массовых мероприятий.
На вопрос, как удалось уговорить администрацию на эксперимент, Ирина Витман, соавтор ландшафтного сада, улыбается: "Зачем уговаривать, там тоже горожане работают. А идея сама по себе интересная!" Что касается общественного компромисса между желанием одних цивилизованно ставить машину и желанием других гулять по аллеям, то глава Екатеринбурга Алексей Орлов уверен, что он возможен.
- Его реально достичь вот такими оригинальными проектами, - говорит он.- Конечно, мы должны думать, чтобы было меньше пробок, чтобы был комфортный общественный транспорт. Но город в первую очередь для жителей, а не для машин.
Анатолий Гагарин, политолог, доктор философских наук:
- То, что власть предоставила под ландшафтный сквер центральную площадь Екатеринбурга, место сакральное в сознании населения, - безусловно, сильный и смелый шаг. С одной стороны, это можно расценивать как приглашение к диалогу всех заинтересованных сторон. С другой стороны, как выражение симпатии жителям, которые говорят, что нам нужно больше скверов, парков, мест отдыха. В ближайшее время состоится второе заседание недавно созданного "Совета неравнодушных горожан" при администрации Екатеринбурга. Насколько я знаю, архитекторы настроены на разговор о том, чтобы в новых проектах и градостроительных планах предусматривалось множество локальных зеленых и рекреационных зон, где глаз человека мог бы отдохнуть.