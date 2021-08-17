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17.08.2021 22:10
Рубрика: Власть

В центре Екатеринбурга появился ландшафтный парк

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Впервые за всю историю существования центральной площади Екатеринбурга здесь появился ландшафтный парк. На историческую брусчатку уложили толстую аэродромную пленку, завезли 1000 кубов грунта, уложили 1600 квадратных метров рулонного газона и высадили 82 крупных дерева. Там, где еще месяц назад шумела бесплатная автопарковка, теперь журчит водоем, благоухают гортензии, колосятся злаки, шелестят кронами ивы, березы, клены и рябины. Тут же обустроили волейбольную площадку с настоящим песком и уголок для малышей в стиле "Алисы в Cтране чудес". Можно полежать с пледом на холме и послушать вечером музыку в амфитеатре, спрятаться почти целиком в "скамье интроверта" или отправиться на ботаническую экскурсию, где "незаумным" языком расскажут про каждое растение.
Зеленое пространство буквально на камнях екатеринбуржцы восприняли на ура. Фото: Татьяна Андреева Зеленое пространство буквально на камнях екатеринбуржцы восприняли на ура. Фото: Татьяна Андреева
Зеленое пространство буквально на камнях екатеринбуржцы восприняли на ура. Фото: Татьяна Андреева

Вдохновил на этот проект уличный праздник в итальянском Бергамо. В Москве существует фестиваль "Цветочный джем", он охватывает несколько районов, но это в основном небольшие корнеры, выставочные уголки. На столь масштабное преобразование городских площадей в России пока никто не решался. Концепция звучит как "Екатеринбург - город будущего". Тем самым авторы хотели показать, что можно создать зеленое пространство на давно обжитой территории, буквально на камнях.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге детей научили устраивать художественные выставки

Екатеринбуржцы идею восприняли на ура. Еще во время подготовки многие подходили к изгороди, интересовались, что происходит, фотографировали. А главное - местная власть решила не спорить с жителями, пойти им навстречу. Голосование, которое провел популярный городской портал, показало, что 77 процентов читателей готовы отказаться от огромной парковки насовсем ради цветущего сада. За машино-места прямо напротив мэрии высказался только каждый шестой. Остальные готовы подстроиться под любое решение. Это показало, насколько велик в обществе запрос на создание зеленых зон.

- В Нью-Йорке ведь сохранили Центральный парк посреди небоскребов - почему бы и нам такое не сделать? - замечают Анастасия и Анна, участницы проекта "Натуралист". Девушки привезли на площадь старенький универсал, сданный на металлолом, и превратили его с помощью трав в арт-объект.

Даже заядлые водители одобрили идею с садом. Хотя спор по стоянке на площади 1905 года давно идет, до поры до времени с ней мирились, но, конечно, в самом центре Екатеринбурга ей не место. Это должно быть пространство, свободное для прогулок и массовых мероприятий.

На вопрос, как удалось уговорить администрацию на эксперимент, Ирина Витман, соавтор ландшафтного сада, улыбается: "Зачем уговаривать, там тоже горожане работают. А идея сама по себе интересная!" Что касается общественного компромисса между желанием одних цивилизованно ставить машину и желанием других гулять по аллеям, то глава Екатеринбурга Алексей Орлов уверен, что он возможен.

- Его реально достичь вот такими оригинальными проектами, - говорит он.- Конечно, мы должны думать, чтобы было меньше пробок, чтобы был комфортный общественный транспорт. Но город в первую очередь для жителей, а не для машин.

Комментарий

Анатолий Гагарин, политолог, доктор философских наук:

- То, что власть предоставила под ландшафтный сквер центральную площадь Екатеринбурга, место сакральное в сознании населения, - безусловно, сильный и смелый шаг. С одной стороны, это можно расценивать как приглашение к диалогу всех заинтересованных сторон. С другой стороны, как выражение симпатии жителям, которые говорят, что нам нужно больше скверов, парков, мест отдыха. В ближайшее время состоится второе заседание недавно созданного "Совета неравнодушных горожан" при администрации Екатеринбурга. Насколько я знаю, архитекторы настроены на разговор о том, чтобы в новых проектах и градостроительных планах предусматривалось множество локальных зеленых и рекреационных зон, где глаз человека мог бы отдохнуть.

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