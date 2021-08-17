В Екатеринбурге детей научили устраивать художественные выставки

Чтобы расширить кругозор подрастающего человека, помочь ему сориентироваться в окружающем мире, предусмотрительные взрослые стремятся познакомить его со множеством профессий. Образовательный проект, затеянный этим летом благотворительным фондом "Синара" и галереей "Синара Арт", направлен на то, чтобы рассказать детям о профессии, малоизвестной в широких кругах, но весьма перс­пективной: куратор - специалист, создающий яркие и запоминающиеся художественные выставки. Пути развития современного искусства порой настолько извилис­ты и труднопроходимы, что без посторонней грамотной помощи в эти дебри нечего и соваться. Проект называется "Маленький куратор большого искусства", и сложность воплощения идеи вполне понятна: поле искусства огромно и неохватно, а кураторам - от 9 до 13 лет.

Программа, придуманная арт-директором галереи Дарьей Костиной, этим и уникальна - еще никто не пытался учить азам столь сложной профессии детей. Тем удивительнее, что, когда в начале лета объявили набор в бесплатные группы, реклама не понадобилась: сарафанное радио привело в проект тридцать с лишним человек.

- Дочь занимается с удовольствием, как и ее подруга Аня, - говорит Ася Чашкина, мама пятиклассницы Кристины. - Они учатся на художественном отделении лицея имени Дягилева. Я сама художник, дизайнер, училась в театральной школе и по себе знаю, как важно ребенку получать самую разную информацию, понимать азы того, как все устроено, быть насмотренным, начитанным, наученным.

Кристина и Аня торопятся на занятия, которые проходят не в классе, а в выставочном зале, среди картин, и это принципиально - дети работают не с репродукциями, а с настоящими произведениями уральских художников. Разумеется, им показывают и полотна из фондов галереи, где представлены самые известные мастера современной России. Занятия ведут художники, опытные кураторы, эксперты.

На лекциях и мастер-классах ребята проследили процесс создания картин - от зарождения идеи до финального воплощения, научились обдумывать логику будущей экспозиции, да просто правильно брать картину в руки - бережно, словно живое существо.

- В прошлый раз мы решили, что тема нашей выставки - цивилизация, и уже отобрали произведения. Давайте определим последовательность размещения экспонатов, чтобы составить историю, которую мы хотим рассказать зрителю, - начинает Дарья очередное занятие.

А дальше идет разговор о целях и ценностях, чувстве и логике, разных аспектах цивилизации, о многогранности и неоднозначности процесса. В зале часто повисает тишина, но Дарья не торопит юных искусствоведов. Они напряженно думают и сперва робко, а потом все смелее и азартнее начинают выдвигать идеи, предлагать варианты, спорить: эти две работы размещать по совпадению колорита или сюжета? А свет ставить постоянный или, может быть, освещать картины в ходе экскурсии? Юным кураторам предстоит показать свое мастерство на "выпускном экзамене" на созданной ими выставке.

Педагоги результатом довольны.

- Ребята очень активные, вовлеченные, вступают в диалог. Проект способствует развитию креативного потенциала детей, помогает им творчески мыслить, - уверен художник Владимир Селезнев.

По словам Дарьи, "Маленький куратор" - экспериментальная лаборатория, в которой детей не учат быть художниками, но учат понимать художников, их высказывания и замыслы. Так сокращается расстояние между ребенком и художественным произведением, а искусство начинает восприниматься как способ описывать мир.

- Идея знакомства с художественными практиками оказалась востребованной и детьми, и родителями. Впереди еще три набора, один из них пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, - рассказала исполнительный директор благотворительного фонда "Синара" Наталья Чащухина.

Психологи утверждают: общение с искусством развивает мозг, расширяя когнитивные и творческие возможности… А еще делает человека счастливым, особенно если вы понимаете язык, на котором оно говорит с вами.