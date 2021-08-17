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17.08.2021 13:54
Рубрика: Общество

В лесах Свердловской области нашли опасного вредителя

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра проверила специальные феромонные ловушки, которые служат для обнаружения насекомых-вредителей, уничтожающих зеленые насаждения.

Фото: iStock
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"В одном из лесничеств Ачитского района энтомологическая экспертиза выявила карантинного вредителя леса сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus. Данные об этом передано в управление Россельхознадзора", - говорится в сообщении ведомства.

Сибирский шелкопряд - привычный обитатель уральских лесов, но когда его численность растет (а критической считается отметка 30-40 шелкопрядов на квадратный метр), он начинает представлять серьезную опасность для растений.

Причиной увеличения популяции вредителя, как правило, является продолжительное жаркое лето, продолжительный засушливый период - все, как в этом году на Среднем Урале.

"Сибирский шелкопряд повреждает около 20 видов хвойных пород из родов лиственница, пихта, сосна, ель и тсуга. Это может приводить к гибели миллионов гектаров хвойных насаждений. Поврежденные леса потом становятся потом очагами стволовых вредителей, в первую очередь, черных хвойных усачей рода Monochamus, а также короедов, златок, рогохвостов", - отмечают специалисты свердловского Россельхознадзора.

Считается, что вспышки массового размножения шелкопряда происходят каждые 10-20 лет. А чтобы поврежденный вредителем лес восстановился, требуется более ста лет.

Бороться с прожорливым насекомым можно методом опрыскивания насаждений инсектицидами весной, когда перезимовавшие гусеницы забираются на деревья, а против молодых особей - в конце лета.

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В регионах Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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