В Свердловской области показали беспилотную сельхозтехнику

Нестандартные подходы к развитию сельского хозяйства продемонстрировали аграрии на Всероссийском дне поля. Село Кадниково под Екатеринбургом на несколько дней стало центром достижений, хотя обсуждали эксперты не только рекорды и проблемы, но и перспективы отрасли.

К примеру, уже очевидно, что в ближайшем будущем ожидается нашествие роботов на поля: почти на всей прибывшей на Урал сельхозтехнике красовались яркие наклейки "Искусственный интеллект".

- Этот комбайн способен самостоятельно работать даже в кромешной тьме - в инфракрасном свете видеть препятствия, останавливаться перед ними и по заложенной диспетчером программе менять траекторию движения, - пояснил "РГ" конструктор одного из крупных предприятий Юрий Поздняков.

Понаблюдать, как беспилотная техника колесит по полю, можно тут же, на полигоне. Запустив комбайн, механизатор спускается из кабины на землю, благо скорость небольшая, и спокойно прогуливается рядом. Комбайн автономно двигается и, оказавшись у края борозды, разворачивается. А когда комбайнер как бы случайно встает напротив жатки, многотонная махина замирает как вкопанная, чтобы не подмять человека.

Работу над умными сельхозмашинами отечественные конструкторы вели последние три года. Летом 2020-го опробовали пилотные модели. В нынешнем сезоне началось серийное производство, и сейчас десятки роботов-комбайнов убирают зерновые на юге России. Глобальная модернизация ждет и уральских сельхозпроизводителей. Власти Свердловской области поставили задачу к 2025 году за счет субсидий обновить треть парка агрокомплекса, а в дальнейшем заменить 100 процентов техники. Курс на беспилотники, видимо, уже дан: "РГ" сообщили, что одно из свердловских хозяйств закупило новейшую модель интеллектуального комбайна. Прямо с агровыставки робот отправился на жатву.

Свои наработки продемонстрировали и молодые ученые. Студенты УрГАУ презентовали беспилотный летающий аппарат для точного земледелия и гидропонную установку, способную в автоматическом режиме выращивать любые растения. Выглядит она, как колесо, внутри которого тянется к лампе освещения полезная зелень: укроп, петрушка, розмарин. Размер колеса позволяет установить его даже на кухонном столе. Правда, стоимость чуда техники пока не определена.

Рыжик яровой — полезная культура: его масло используют в диетическом питании, в медицине и косметологии. Фото: Татьяна Андреева/РГ

А вот делянки, засеянные особыми видами растений. Только кукурузы полсотни сортов. Самый скороспелый выведен, кстати, на Среднем Урале. Но некоторые из представленных культур - диковинка. К примеру, рыжик яровой. К популярным грибам он никакого отношения не имеет. Растение с круглыми семенами - нечто среднее между льном и сурепкой - масляничная культура, распространенная в азиатских странах, а у нас считается придорожной травой. Между тем масло рыжика используется в диетическом питании, в медицине и косметологии.

Гостьей на уральском поле выглядели и раскидистые метелки сорго. В советские годы из этой травы в промышленных масштабах вязали веники и даже экспортировали их во Францию. В счет оплаты зарубежные партнеры поставляли автомобили "Рено". Но бизнес сгубили конкуренты, наводнившие рынок китайскими пластмассовыми аналогами. Сейчас селекционеры из Поволжья пытаются восстановить имидж сорго как перспективной кормовой культуры.

А уральские ученые предложили возродить производство технической конопли, востребованной во многих отраслях.