В Свердловской области показали беспилотную сельхозтехнику

Новости

Голикова: РФ готова работать со странами дальнего зарубежья по признанию вакцин от COVID 16:05
МЧС: Ситуация в двух районах Якутии постепенно стабилизируется 16:01
В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В 15:51
Боба Дилана обвинили в педофилии 15:45
Суд арестовал убийцу девушки в Свибловском парке 15:41
Лавров: РФ поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане 15:28
Лавров: Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела 15:23
Российский софт могут адаптировать под отечественные процессоры 15:12
Минздрав направит мобильные комплексы для вакцинации в отдаленные регионы 15:10
Северная Македония высылает еще одного российского дипломата 15:05
Актер и режиссер Давид Блаустейн умер перед своим днем рождения 15:04
Вышел трейлер постапокалипсиса о последствиях пандемии "Выживальщик" 15:01
Visa расследует комиссии Wildberries при оплате через платежные системы 15:00
Лавров положительно оценил планы талибов по формированию правительства 14:59
Два туриста упали с вулкана Ключевская сопка на Камчатке 14:55
Под Калининградом началось учение Балтийского и Северного флотов 14:55
Умер пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа 14:54
СМИ: Три человека погибли в результате стрельбы из вертолета США в Кабуле 14:53
Что предстоит обсудить премьерам стран ЕАЭС на заседании в Киргизии 14:51
Премьеру "Дюны" в России перенесли 14:47
Мосгорсуд утвердил решение о признании Навального склонным к побегу 14:31
В Екатеринбурге скончался заслуженный артист России Владимир Сизов 14:30
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили 14:30
Талибы временно прекратили все вылеты из аэропорта Кабула 14:21
В Ростове врачи спасли зрение мальчику, которому крыса пробила глаз 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 15:49

В Свердловской области показали беспилотную сельхозтехнику

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 187(8538)
Нестандартные подходы к развитию сельского хозяйства продемонстрировали аграрии на Всероссийском дне поля. Село Кадниково под Екатеринбургом на несколько дней стало центром достижений, хотя обсуждали эксперты не только рекорды и проблемы, но и перспективы отрасли.
Беспилотный комбайн останавливается, "увидев" перед собой человека. Фото: Татьяна Андреева/РГ Беспилотный комбайн останавливается, "увидев" перед собой человека. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Беспилотный комбайн останавливается, "увидев" перед собой человека. Фото: Татьяна Андреева/РГ

К примеру, уже очевидно, что в ближайшем будущем ожидается нашествие роботов на поля: почти на всей прибывшей на Урал сельхозтехнике красовались яркие наклейки "Искусственный интеллект".

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Российские сельхозбеспилотники поставят за рубеж

- Этот комбайн способен самостоятельно работать даже в кромешной тьме - в инфракрасном свете видеть препятствия, останавливаться перед ними и по заложенной диспетчером программе менять траекторию движения, - пояснил "РГ" конструктор одного из крупных предприятий Юрий Поздняков.

Понаблюдать, как беспилотная техника колесит по полю, можно тут же, на полигоне. Запустив комбайн, механизатор спускается из кабины на землю, благо скорость небольшая, и спокойно прогуливается рядом. Комбайн автономно двигается и, оказавшись у края борозды, разворачивается. А когда комбайнер как бы случайно встает напротив жатки, многотонная махина замирает как вкопанная, чтобы не подмять человека.

Работу над умными сельхозмашинами отечественные конструкторы вели последние три года. Летом 2020-го опробовали пилотные модели. В нынешнем сезоне началось серийное производство, и сейчас десятки роботов-комбайнов убирают зерновые на юге России. Глобальная модернизация ждет и уральских сельхозпроизводителей. Власти Свердловской области поставили задачу к 2025 году за счет субсидий обновить треть парка агрокомплекса, а в дальнейшем заменить 100 процентов техники. Курс на беспилотники, видимо, уже дан: "РГ" сообщили, что одно из свердловских хозяйств закупило новейшую модель интеллектуального комбайна. Прямо с агровыставки робот отправился на жатву.

Свои наработки продемонстрировали и молодые ученые. Студенты УрГАУ презентовали беспилотный летающий аппарат для точного земледелия и гидропонную установку, способную в автоматическом режиме выращивать любые растения. Выглядит она, как колесо, внутри которого тянется к лампе освещения полезная зелень: укроп, петрушка, розмарин. Размер колеса позволяет установить его даже на кухонном столе. Правда, стоимость чуда техники пока не определена.

Рыжик яровой — полезная культура: его масло используют в диетическом питании, в медицине и косметологии. Фото: Татьяна Андреева/РГ

А вот делянки, засеянные особыми видами растений. Только кукурузы полсотни сортов. Самый скороспелый выведен, кстати, на Среднем Урале. Но некоторые из представленных культур - диковинка. К примеру, рыжик яровой. К популярным грибам он никакого отношения не имеет. Растение с круглыми семенами - нечто среднее между льном и сурепкой - масляничная культура, распространенная в азиатских странах, а у нас считается придорожной травой. Между тем масло рыжика используется в диетическом питании, в медицине и косметологии.

В Ленобласти сосчитают площадь угодий и число сельхозживотных

Гостьей на уральском поле выглядели и раскидистые метелки сорго. В советские годы из этой травы в промышленных масштабах вязали веники и даже экспортировали их во Францию. В счет оплаты зарубежные партнеры поставляли автомобили "Рено". Но бизнес сгубили конкуренты, наводнившие рынок китайскими пластмассовыми аналогами. Сейчас селекционеры из Поволжья пытаются восстановить имидж сорго как перспективной кормовой культуры.

А уральские ученые предложили возродить производство технической конопли, востребованной во многих отраслях.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами