Республика Коми и Таймыр будут совместно развивать арктический туризм

Группа ведущих российских и международных экологов проинспектировала Норильск и Таймыр. Их интересовало, как ведутся восстановительные работы после аварии на ТЭЦ-3 "Норникеля" в мае прошлого года. О текущем мирном сосуществовании промышленных объектов и первозданной природы, туристическом потенциале Таймыра рассказала сенатор РФ Елена Шумилова.

Елена Борисовна, вы осматривали места проведения восстановительных работ, летали на реку Амбарная. Можно ли говорить о долговременных последствиях инцидента для природы Таймыра?

Елена Шумилова: Твердо могу сказать, что работы ведутся системно. В этом году высокая вода стояла довольно долго, что не помешало своевременно развернуть лагеря и начать работы. По мнению экологов, в группе которых работала и я, очистка территории и водоемов ведется эффективно. Благодаря правильным действиям в прошлом году худшего сценария удалось избежать. Насколько я знаю, даже квотирование на вылов рыбы в водоемах Норило-Пясинской системы, устанавливаемое Росрыболовством, оказалось не намного меньше, чем в 2019 и 2020 годах.

Отрадно, что Большая норильская экспедиция была продолжена и в этом году. Уверена, что научный подход к изучению почв, водных и биоресурсов даст много полезного и ценного не только для организатора этой экспедиции - компании "Норильский никель", но и для всех российских компаний, работающих в Арктике и стремящихся внедрять природосберегающие технологии.

Что касается воздействия аварии на природу: это точно не катастрофа. В нескольких километрах от Норильска - абсолютно нетронутая дикая природа. Единственное - могу немного разочаровать рыбаков, которые наверняка были удивлены расчетом претензии Росрыболовства к "Норникелю", равному объему всей рыбы озера Байкал. Нет здесь, конечно, такого объема, но рыбы достаточно: чир, нельма, муксун, голец. Попробовала - вкуснотища. И рыбалки на Таймыре отменные.

Знаете об этом не понаслышке. Удалось порыбачить на плато Путорана?

Елена Шумилова: Порыбачить не удалось, но впечатления от этого места и без того неимоверные. Площадь, равная Великобритании, горы, пресноводные фьердовые озера, водопады, которых здесь немерено. Но мы не только любовались красотами. На расширенном заседании Общественной палаты Норильска обсуждали с экологами и коллегами из "Заповедников Таймыра" и Агентства развития Норильска (АРН) перспективы туризма на плато Путорана и Таймыре в целом.

Территория Таймыра удивительна и уникальна, но по большей части недоступна для туриста. О системном развитии туризма на Таймыре заговорили всего три года назад. АРН при участии муниципалитетов Таймыра и Норильска, Объединенной дирекции "Заповедников Таймыра", "Норникеля" и представителей турбизнеса разработало концепцию туркластера "Арктический".

До большинства красивейших мест на Таймыре можно добраться только с помощью авиации. Вертолеты - это хорошо, но дорого. Агентство собрало информацию по аэропортам для малой авиации, изучило потребности удаленных поселков, научные задачи заповедников и туристический запрос. Уже идут переговоры с потенциальными партнерами о туристических полетах над Таймыром. Это в разы удешевит стоимость прекрасных турмаршрутов.

Отдельной программой на Таймыре и в Арктике является круизный туризм, привлекательный и для иностранцев: Хатангский залив, Енисейская губа, побережье и острова Северного Ледовитого океана. Для привлечения иностранных туристов АРН совместно с муниципалитетами создали рабочую группу, которая готовит заявку на присвоение аэропорту Норильска статуса международного. Аэропорт и его взлетно-посадочная полоса после реконструкции считаются одними из лучших в России. Здесь есть возможность принимать воздушные суда практически любого класса. Придание статуса международного позволит туристам из других стран, минуя посадки в Москве и Санкт-Петербурге, прилетать в Норильск.

Таймыр посещает от 3 до 5 тысяч туристов ежегодно. Максимальные планы: 30 тысяч человек в год. Добавлю, что туркластер "Арктический" был создан в 2019 году, он помог вывести из "тени" и объединить туроператоров. Благодаря координации усилий с трех до 40 выросло количество предпринимателей в сфере туризма, появились сертифицированные гиды и экскурсоводы. К соглашению по развитию кластера присоединились 47 инвесторов с общим объемом инвестиций более одного миллиарда рублей.

По всей видимости, туризм на Севере близок вам как представителю в Совете Федерации от Республики Коми?

Елена Шумилова: Конечно! Таймыр и Коми объединяет желание развивать арктический туризм. В республике готовы предложить сертифицированные маршруты природного и экстремального туризма с возможностью посещения уникальных природных объектов Полярного Урала, побережья Карского моря. Воркута - единственное в мире место, где любители экстремальных зимних видов спорта могут тренироваться до конца мая. Здесь проходит и набирает популярность международный молодежный фестиваль по сноукайтингу "Восемь ветров".

На территории республики расположено 240 особо охраняемых природных территории, две из которых - Национальный парк "Югыд ва" и Печоро-Илычский природный биосферный заповедник, федерального значения. Под общим названием "Девственные леса Коми" они стали первым в России природным объектом, включенным в список природного наследия ЮНЕСКО. Как по заповеднику, так и по нацпарку проложены туристские тропы. Печоро-Илычский природный биосферный заповедник славится также столбами выветривания на плато Маньпупунер - одним из "Семи чудес России". И это действительно чудо!

Республика Коми - это регион, обладающий культурно-этнографическими особенностями, с уникальной природой и самое главное - интересным симбиозом человеческих, управленческих, финансовых ресурсов. Это выводит Коми в число перспективных регионов с новыми возможностями развития туризма. Мы должны максимально оперативно и на высочайшем уровне реализовать проекты по объединению и цифровизации турпродуктов, позиционированию Республики Коми как в России, так и на международном уровне. Речь идет не только о культуре, искусстве, народных художественных промыслах, природных богатствах, но и о инвестиционно-экономическом потенциале, промышленных мощностях региона.