РФ обсудила с Ереваном и Баку восстановление сообщения на Южном Кавказе

Россия, Армения и Азербайджан обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Заседание прошло в рамках трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.

В заседании приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян и зампред правительства РФ Алексей Оверчук.