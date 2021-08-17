Расшифровывать любые инфекции необходимо за 24 часа. О такой задаче рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас мы имеем делом с ковидом. Но может быть и любая другая инфекция, которая нам до сегодняшнего дня неизвестна, поэтому чтобы оперативно реагировать, мы должны расшифровывать эти инфекции, как мы себе поставили задачу, за 24 часа", - сказала она в ходе круглого стола "Санитарный щит страны - безопасность для граждан", который проходит в общественном штабе "Единой России".

Голикова также добавила, что в городах с населением от 100 тысяч надо быстро делать тесты на инфекции. "Сегодня мы ставим перед собой задачу, чтобы как минимум в каждом городе от 100 тысяч человек была своя лаборатория, была возможность быстрого оказания помощи, быстрых тестов и чтобы мы своевременно могли, как я уже сказала, диагностировать инфекцию", - отметила вице-премьер.