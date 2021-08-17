Рособрнадзор утвердил расписание Всероссийских проверочных работ на 2022 год

Что с основной школой? Тут все интереснее.
Впервые в 2022 году ВПР по двум обязательным предметам и двум, выбранным случайно, будут сдавать ученики 7 классов. Эту практику уже опробовали в прошлом году в 6-х и 8-х классах, и в этом году для них она сохранится.
Какое расписание?
С 15 марта по 20 мая 2022 года проверочные работы по русскому языку и математике напишут школьники 4-8 классов каждой параллели. В этот же период четвероклассники сдадут еще и ВПР по "Окружающему миру", а ученики 5-х классов - по биологии и истории.
С 1 апреля по 20 мая - мониторинг качества подготовки по иностранным языкам для 7-х классов.
Также с 15 марта по 20 мая для параллелей 6,7 и 8-х классов пройдут работы по истории, биологии, географии, обществознанию. 7-е классы напишут еще и физику, а 8-е - работы по химии.
Сергей Кравцов, министр просвещения РФ:
- Всероссийские проверочные работы нужны для оценки знаний, а не для рейтингов школ. ВПР - это итоговая контрольная работа по единым стандартам, которую проводит образовательная организация, она нужна, прежде всего, для учителя, и делать рейтинг школ по итогам ВПР недопустимо.