Роспатент готовит налоговые льготы для изобретателей

Компании, получающие прибыль от интеллектуальной деятельности, смогут сэкономить на налоге на прибыль. Предложение о налоговых послаблениях вошло в проект "дорожной карты" трансформации делового климата "Интеллектуальная собственность 2.0", рассказал "РГ" глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"В новой "дорожной карте" речь идет о снижении ставки по налогу на прибыль с 20% до 3% для всех предприятий и организаций, являющихся налоговыми резидентами России и получающими доход от использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, - сказал Ивлиев. - В ряде зарубежных стран, к примеру, во Франции, Бельгии, Южной Корее, Турции, такой специальный налоговый режим уже введен. Налоговые ставки варьируются, присутствуют и страновые особенности".

Со 2 августа такая налоговая преференция введена в усеченном формате: регионам предоставлено полномочие устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль организаций от предоставления прав использования РИД по лицензионному договору, в том числе в рамках экспорта.

По замыслу Роспатента такое снижение налоговой нагрузки на технологических предпринимателей позволит им активнее превращать результаты научных исследований, открытий и разработок в коммерческие продукты. Кроме того, это может стать стимулом для возвращения в Россию предпринимателей, решивших работать в других странах.

"Льготы, которые предлагает Роспатент, очень важны и нужны, но они нацелены только на предприятия и никак не будут стимулировать творческую активность людей, которые и совершают все изобретения, - уверен председатель центрального совета Всероссийского общества рационализаторов и изобретателей Антон Ищенко. - Льгота по налогу на прибыль заинтересует в первую очередь крупные компании, получающие большой доход. Предприниматель, который только начинает развивать свой бизнес, может получить статус индивидуального предпринимателя, оформить упрощенный режим налогообложения для своей небольшой компании, ему этого будет достаточно". По мнению Ищенко, для небольших компаний НДС и социальные отчисления создают серьезную нагрузку вне зависимости от того, начала ли компания получать доход от изобретения или только готовит его выход на рынок.

Ставка по налогу на прибыль уменьшится с 20% до 3% для всех российских организаций, получающих доход от прав на интеллектуальную собственность

Для развития изобретательства гораздо важнее финансовая поддержка предпринимателей, выделение средств на научные изыскания, помощь в привлечении денег на ранних стадиях разработки, когда еще не создан продукт, который можно показать инвестору, считает Ищенко.

Эксперты подчеркивают, что сама по себе "патентная коробка" может стать неплохим элементом поддержки изобретательства, но она должна быть только элементом комплексной системы, которая будет включать в себя и другие решения.

Так, Роспатент предлагает присоединиться к Женевскому акту Лиссабонского соглашения для упрощения регистрации географических указаний и наименований мест происхождения товаров за рубежом. Это позволит устанавливать защиту таких объектов интеллектуальной собственности по всему миру подачей одной заявки на регистрацию. Кроме того, в России должен появиться институт публичной предрегистрационной оппозиции на стадии рассмотрения заявки на промышленный образец, который позволит существенно ускорить процесс рассмотрения заявки. Проще станут и правила передачи военных технологий в гражданскую сферу.