Россия поддержит грантами молодых языковедов в странах СНГ

Три страны - абсолютные лидеры в рейтинге самочувствия русского языка на постсоветском пространстве: это Беларусь, Киргизия и Казахстан. Об этом заявила ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая на презентации конкурса грантовой поддержки для молодежи имени Виталия Костомарова, который посвящен 30-летию СНГ.

По словам ректора, индекс положения русского языка в странах СНГ, во-первых, учитывал статус "великого и могучего", закрепленный или не закрепленный в Конституции и законах, наличие русскоязычных версий официальных сайтов исполнительной власти и сайтов госуслуг. Другой критерий - русский как язык образования. Третий - научные публикации и исследования на русском. "В Беларуси, Киргизии и Казахстане самочувствие русского языка наиболее благополучное, - заключила ректор и выразила надежду, что ситуация не ухудшится до Года русского языка в СНГ, который по решению Исполкома стран содружества наступит в 2023-м".

Русецкая также напомнила, что в общемировом топе языков русский, на котором говорят сегодня 258 миллионов человек, занимает пятое место, а по количеству сайтов в интернете - второе, пропустив вперед лишь английский. В Беларуси, где русский наравне с белорусским является государственным языком, проблем с преподаванием нет, считает директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси Иван Саверченко. Однако, по его мнению, нужно говорить не просто о знании русского, а о качественном владении литературным языком: "Важно умение излагать сложные мысли, дискутировать, вести переговоры, а не просто знать несколько десятков слов на бытовом уровне".

Твердое второе место Киргизии после неприятных языковых инцидентов последнего месяца требует комментария.

"Относительно столицы разговора нет. Бишкек - это русскоязычный город, - вступил в разговор директор Института русского языка Киргизско-Российского Славянского университета Мамед Тагаев. - Но нас немного смущает самочувствие русского языка в регионах, где моноязычное население". Языковая ситуация в разных областях республики требует пристального внимания. Туда будут отправлены полевые экспедиции за сбором сведений о состоянии русского языка. Это и станет одним из проектов Киргизии на грант Костомарова, сообщил Тагаев. По его мнению, в республике отстает исследовательская, научная русистика. "Эта часть работы очень важна, особенно в свете последних событий", - подчеркнул ученый.

Государство оказывает достаточную поддержку преподавателям русского языка в Казахстане, считает представляющая Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева Евгения Журавлева. По ее данным, за минувшие три года в три раза выросло число грантов русистам. И они равномерно распределяются по вузам всех регионов страны.