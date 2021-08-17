Россия представит на выставке в Турции новейшие образцы военной техники

Во вторник, 17 августа, в Стамбуле стартовала одна из крупнейших мировых выставок вооружений и военной техники IDEF 2021. Российская делегация привезла на этот международный форум новейшие образцы продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции.

Такой истребитель 5-го поколения Су-57Э Россия представит на выставке в Турции. Фото: Сергей Бобылев

Выставка IDEF входит в десятку крупнейших мировых презентаций продукции оборонной промышленности и является одним из наиболее значимых показов вооружений в Европе. Неудивительно, что показать новинки приехали ведущие производители техники и вооружений.

Россия как признанный лидер в производстве и реализации военной техники занимает на выставке одну из центральных экспозиций.

Как рассказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, наша страна покажет в Стамбуле новейшие образцы российской продукции военного назначения, которые впервые будут демонстрироваться в Турции.

По его словам, среди новинок истребитель пятого поколения Су-57Э, автомобиль К-63969 семейства "Тайфун-К", разведывательно-ударный беспилотник "Орион-Э", скоростной транспортно-десантный катер БК-16Э для спецопераций, а также модернизированная самоходная гаубица "Мста-С" под калибр 155 мм, принятый в странах НАТО.

Кроме того, на выставке покажут многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, танк Т-90С и боевую машину поддержки танков "Терминатор".

В рамках единой российской экспозиции также примут участие концерн "Алмаз-Антей" и концерн "Калашников". Они презентуют наиболее популярные образцы своего производства.

В частности, в Турции покажут зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э" и различные модификации "Тор-М2Э".

В общей сложности отечественные разработчики и производители представят на выставке информацию о более чем 400 образцах российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Наверное, наиболее значимой новинкой выставки станет презентация экспортного варианта истребителя пятого поколения Су-57.

Россия сейчас ведет активные переговоры о поставках этого самолета с рядом стран, в число которых, по некоторым данным, входит и Турция. Отечественные производители готовы представить потенциальным покупателям наш новейший истребитель, что называется, во всей красе.

Кроме того, интерес у зарубежных покупателей, в числе которых и Турция, вызывает также наш истребитель поколения 4++ Су-35. Его презентация, возможно, также поможет сдвинуть дело с "мертвой точки".