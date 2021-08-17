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17.08.2021 07:44
Рубрика: Происшествия

Россиян предупредили о схеме мошенничества со звонком в бухгалтерию

Текст: Матвей Линник

Мошенники стали звонить в бухгалтерию компаний, представляясь гендиректором и требуя перевести ему деньги фирмы. Об этом РИА Новости рассказал главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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По его словам, главной сложностью в этой схеме является подделка голоса. Один из способов - монтаж нарезки реального голоса, другой - использование дипфейков, когда в специальную программу загружаются несколько образцов голоса и накладывается текст.

В некоторых случаях злоумышленники звонят по видеосвязи, используя анимацию лица. "Чтобы скрыть огрехи и признаки подделки, изображение будет транслироваться с низким качеством, а "гендиректор" будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет", - пояснил эксперт.

Голованов отметил, что сейчас подобные схемы мошенничества в основном встречаются в Западной Европе и Азии, однако в ближайшем будущем перекинутся и на Россию.

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