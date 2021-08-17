Новости

Бывший первый вице-президент Афганистана объявил себя главой государства 17:36
Джабаров: Обвинения перед выборами приведут к проблемам в работе ОБСЕ 17:34
Гидрометцентр предупредил россиян об экстремальной жаре 17:33
Посол РФ в Кабуле: Талибы снова гарантировали безопасность дипмиссии 17:31
Штайнмайер заявил об ответственности ФРГ за происходящее в Афганистане 17:29
Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за запрещенный контент 17:28
В Москве в среду выпадет треть месячной нормы осадков 17:23
Российских студентов, возможно, будут тестировать на коронавирус 17:20
Экс-губернатору Ивану Белозерцеву продлили арест на три месяца 17:09
В Ивановской области 10 человек пострадали в ДТП с автобусом 17:06
Избрана мера пресечения замдиректору центра отдыха, где отравился 31 ребенок 17:06
Слуцкий: Позиция европарламентариев по Афганистану не выдерживает критики 16:48
Захарова: Отказ Люксембурга в лицензии RT - нарушение свободы слова 16:43
Российские офицеры проверят военные объекты в Литве и на Кипре 16:36
Талибы заявили, что США должны полностью вывести свои войска до 11 сентября 16:21
В Киеве задержаны националисты, разломавшие инсталляции в советском стиле 16:20
В Москве байкер насмерть сбил прохожего 16:18
СК показал место крушения самолета Ил-112В в Московской области 16:17
Голикова: РФ готова работать со странами дальнего зарубежья по признанию вакцин от COVID 16:05
МЧС: Ситуация в двух районах Якутии постепенно стабилизируется 16:01
В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В 15:51
Боба Дилана обвинили в педофилии 15:45
Суд арестовал убийцу девушки в Свибловском парке 15:41
Лавров: РФ поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане 15:28
Лавров: Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела 15:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 16:36
Рубрика: Власть

Российские офицеры проверят военные объекты в Литве и на Кипре

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник, 17 августа, группа инспекторов из России прибыла на день на один из военных объектов в Литве. Начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков объяснил, что подобные командировки организуют для "проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники". Такой международный контроль предусмотрен Венским документом от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Более тысячи военных 201-й базы РФ проводят учение в Таджикистане

Наши офицеры должны убедиться, что литовский армейский гарнизон живет обычной жизнью, и там не предпринимают никаких действий, угрожающих соседним государствам. Местные военные этому контролю не препятствуют. Более того, они организовали для коллег из России своего рода экскурсию по гарнизону, в ходе которой давали необходимые пояснения по личному составу, вооружению и технике.

Одновременно с Литвой такая же инспекция проводится на Кипре. Ее российские контролеры организовали по традиционной схеме: осмотр военного объекта и информация командования о воинской части. Венский документ дает международным инспекторам право получать ее прямо на месте. Единственное ограничение - гости не должны отвлекать личный состав от службы и занятий и ограничить свой интерес согласованной с местными военными территорией.

На заключительном этапе проверки военные, как правило, организуют специальный брифинг. Речь, конечно, не о встрече с журналистами. Хозяева и проверяющие садятся за один стол и вместе анализируют увиденное и услышанное на объекте. Если контролеры заметили какие-то нарушения международных обязательств у принимающей стороны, они на них указывают. А командование воинской части дает свои комментарии. По возвращению домой инспекторы готовят для ОБСЕ подробный отчет о своей командировке.

Напомним, что после выхода США по явно надуманному предлогу из Договора по открытому небу и вынужденной аналогичной процедуры России, сотрудничество РФ с западными государствами в сфере безопасности ограничивается только Венским документом 2011 года.

Досье "РГ"

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности принят решением Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 30 ноября 2011 года. В настоящее время его участниками являются 56 государств.

Реализация этих договоренностей предусматривает обмен информацией и осуществление мер повышения транспарентности. Также предусмотрены консультации и сотрудничество в отношении необычной военной деятельности, сотрудничество в отношении опасных инцидентов военного характера, организация посещений для устранения озабоченности в отношении военной деятельности. Сюда же входят осуществление контактов и военного сотрудничества, предварительное уведомление об определенных видах военной деятельности; наблюдение за определенными видами военной деятельности, соблюдение ограничительных положений и осуществление мер контроля. Целью этих договоренностей также является развитие региональных мер доверия и безопасности, участие в ежегодных совещаниях по оценке выполнения и заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Обмен ежегодной информацией между государствами-участниками Венского документа осуществляется в печатном и электронном видах. При этом используются дипломатические каналы и межгосударственная коммуникационная сеть связи ОБСЕ.

Власть Безопасность Армия В мире Европа Кипр В мире Европа Литва Правительство Минобороны

Главное сегодня

Вузы начнут учебный год в гибридном формате
Путин дал поручения по ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное
В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите