Российские офицеры проверят военные объекты в Литве и на Кипре

Во вторник, 17 августа, группа инспекторов из России прибыла на день на один из военных объектов в Литве. Начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков объяснил, что подобные командировки организуют для "проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники". Такой международный контроль предусмотрен Венским документом от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Наши офицеры должны убедиться, что литовский армейский гарнизон живет обычной жизнью, и там не предпринимают никаких действий, угрожающих соседним государствам. Местные военные этому контролю не препятствуют. Более того, они организовали для коллег из России своего рода экскурсию по гарнизону, в ходе которой давали необходимые пояснения по личному составу, вооружению и технике.

Одновременно с Литвой такая же инспекция проводится на Кипре. Ее российские контролеры организовали по традиционной схеме: осмотр военного объекта и информация командования о воинской части. Венский документ дает международным инспекторам право получать ее прямо на месте. Единственное ограничение - гости не должны отвлекать личный состав от службы и занятий и ограничить свой интерес согласованной с местными военными территорией.

На заключительном этапе проверки военные, как правило, организуют специальный брифинг. Речь, конечно, не о встрече с журналистами. Хозяева и проверяющие садятся за один стол и вместе анализируют увиденное и услышанное на объекте. Если контролеры заметили какие-то нарушения международных обязательств у принимающей стороны, они на них указывают. А командование воинской части дает свои комментарии. По возвращению домой инспекторы готовят для ОБСЕ подробный отчет о своей командировке.

Напомним, что после выхода США по явно надуманному предлогу из Договора по открытому небу и вынужденной аналогичной процедуры России, сотрудничество РФ с западными государствами в сфере безопасности ограничивается только Венским документом 2011 года.

Досье "РГ"

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности принят решением Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 30 ноября 2011 года. В настоящее время его участниками являются 56 государств.

Реализация этих договоренностей предусматривает обмен информацией и осуществление мер повышения транспарентности. Также предусмотрены консультации и сотрудничество в отношении необычной военной деятельности, сотрудничество в отношении опасных инцидентов военного характера, организация посещений для устранения озабоченности в отношении военной деятельности. Сюда же входят осуществление контактов и военного сотрудничества, предварительное уведомление об определенных видах военной деятельности; наблюдение за определенными видами военной деятельности, соблюдение ограничительных положений и осуществление мер контроля. Целью этих договоренностей также является развитие региональных мер доверия и безопасности, участие в ежегодных совещаниях по оценке выполнения и заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Обмен ежегодной информацией между государствами-участниками Венского документа осуществляется в печатном и электронном видах. При этом используются дипломатические каналы и межгосударственная коммуникационная сеть связи ОБСЕ.