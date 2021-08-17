Российских студентов, возможно, будут тестировать на коронавирус

Российский союз ректоров не исключает введения тестирования студентов на коронавирус при заселении в общежития. Об этом рассказал журналистам глава РСР, ректор МГУ Виктор Садовничий.

- Ребята смогут селиться в общежития независимо от того, откуда они приехали, - сказал Садовничий. - Также не будем требовать сертификаты о вакцинации от ковида. Но нужно соблюдать меры предосторожности, возможно, со временем будет ПЦР-тестирование.

По словам Садовничего, от коронавируса уже привились около 30% российских студентов.