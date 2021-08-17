Новости

Голикова: РФ готова работать со странами дальнего зарубежья по признанию вакцин от COVID 16:05
МЧС: Ситуация в двух районах Якутии постепенно стабилизируется 16:01
В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В 15:51
Боба Дилана обвинили в педофилии 15:45
Суд арестовал убийцу девушки в Свибловском парке 15:41
Лавров: РФ поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане 15:28
Лавров: Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела 15:23
Российский софт могут адаптировать под отечественные процессоры 15:12
Минздрав направит мобильные комплексы для вакцинации в отдаленные регионы 15:10
Северная Македония высылает еще одного российского дипломата 15:05
Актер и режиссер Давид Блаустейн умер перед своим днем рождения 15:04
Вышел трейлер постапокалипсиса о последствиях пандемии "Выживальщик" 15:01
Visa расследует комиссии Wildberries при оплате через платежные системы 15:00
Лавров положительно оценил планы талибов по формированию правительства 14:59
Два туриста упали с вулкана Ключевская сопка на Камчатке 14:55
Под Калининградом началось учение Балтийского и Северного флотов 14:55
Умер пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа 14:54
СМИ: Три человека погибли в результате стрельбы из вертолета США в Кабуле 14:53
Что предстоит обсудить премьерам стран ЕАЭС на заседании в Киргизии 14:51
Премьеру "Дюны" в России перенесли 14:47
Мосгорсуд утвердил решение о признании Навального склонным к побегу 14:31
В Екатеринбурге скончался заслуженный артист России Владимир Сизов 14:30
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили 14:30
Талибы временно прекратили все вылеты из аэропорта Кабула 14:21
В Ростове врачи спасли зрение мальчику, которому крыса пробила глаз 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 15:05
Рубрика: В мире

Северная Македония высылает еще одного российского дипломата

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 17 августа заявил, что Скопье высылает еще одного российского дипломата, об этом сообщает местный телеканал "Сител".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В МИД РФ объявили о высылке из страны эстонского консула за шпионаж

При этом Османи не стал рассказывать подробности, ссылаясь на конфиденциальность информации.

"Когда МИД получает подтвержденную и задокументированную информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, противоречащем принципам Венской конвенции, мы в пределах своей компетенции обязаны принимать все необходимые меры и действия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях в целях защиты национальной безопасности Республики Северная Македония, а также безопасности наших союзников по альянсу, к которому мы принадлежим", заявил министр.

Предположительно, речь может идти о заместителе военного атташе российской дипмиссии, который уже покинул Северную Македонию.

Несколько месяцев назад Северная Македония уже выслала одного российского дипломата.

Как заявил 17 августа замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко "Интерфаксу", "такой необоснованный и недружественный шаг, разумеется, не останется без ответа".

В мире Европа Северная Македония

Главное сегодня

В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана