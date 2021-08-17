Северная Македония высылает еще одного российского дипломата

Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 17 августа заявил, что Скопье высылает еще одного российского дипломата, об этом сообщает местный телеканал "Сител".

При этом Османи не стал рассказывать подробности, ссылаясь на конфиденциальность информации.

"Когда МИД получает подтвержденную и задокументированную информацию о поведении аккредитованных иностранных дипломатов, противоречащем принципам Венской конвенции, мы в пределах своей компетенции обязаны принимать все необходимые меры и действия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях в целях защиты национальной безопасности Республики Северная Македония, а также безопасности наших союзников по альянсу, к которому мы принадлежим", заявил министр.

Предположительно, речь может идти о заместителе военного атташе российской дипмиссии, который уже покинул Северную Македонию.

Несколько месяцев назад Северная Македония уже выслала одного российского дипломата.

Как заявил 17 августа замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко "Интерфаксу", "такой необоснованный и недружественный шаг, разумеется, не останется без ответа".