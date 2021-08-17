Шойгу: В международном форуме "Армия-2021" примут участие 97 стран

По его словам, в прошлом году участников форума "Армия" было чуть меньше, 92 страны. Шойгу отметил, что на выставке будет представлено более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Их выставят около полутора тысяч предприятий, в том числе из 12 иностранных государств. Как и в прошлые годы, на форуме будет показано вооружение и военная техника не только в статике, но и в динамике со стрельбой.

Шойгу подчеркнул, что в ходе "Армии" планируется подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 миллиардов рублей. "Будут подписаны контракты на поставку робототехнических комплексов "Уран14", систем дистанционного минирования, артиллерийских систем и тяжёлых огнемётных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т90М и на модернизацию танков Т90", - сказал министр.

Он отметил, что также будет подписан контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия.

Шойгу рассказал, что в рамках форума пройдет чемпионат по управлению беспилотниками и робототехническими комплексами. Там будут показаны боевые роботы, роботы-разведчики, роботы разминирования, а также роботы для тушения пожаров и работы в опасных средах.