Сколько денег россияне снимают с карт на кассах магазинов

В среднем клиенты сельских магазинов снимают с карт на кассах торговых точек порядка 1600 рублей. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Чтобы снять наличные на кассах магазинов, необходимо сперва совершить покупку. Максимальная сумма снятия составляет 5000 рублей. Выдача небольшой суммы наличных при совершении покупки формирует у людей привычку пользоваться пластиковыми картами кредитных организаций, отмечали ранее в Банке России. Также, по мнению представителей регулятора, услуга способствует повышению финансовой доступности, в том числе в сельских и малонаселенных пунктах, где не работают отделения банков и до ближайшего банкомата далеко ехать.

"Услуга снятию наличных на кассах магазинов стартовала в 2018 года и развивалась в рамках проекта Центрального Банка по улучшению доступности финансовых сервисов в малонаселенных и отдаленных деревнях и селах, - рассказали "Российской газете" в пресс-службе Сбербанка. - Наличные при совершении покупки можно снять более чем в 3,5 тыс. сельских магазинов".