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17.08.2021 11:10
Рубрика: Общество

Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: ОАК / uacrussia.ru Фото: ОАК / uacrussia.ru
Фото: ОАК / uacrussia.ru

Не стало главного конструктора самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрея Юрасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации "Ростех").

Фото: Пресс-служба "ОАК"
50 лет назад впервые поднялся в воздух самолет Ил-76

"Скончался после тяжелой болезни 16 августа 2021 года на шестидесятом году жизни. Всю свою трудовую деятельность он посвятил работе в ОКБ "Ильюшина", - говорится в сообщении.

В "Ильюшин" он пришел в 1981 году, путь - от техника до главного конструктора. В должности главного конструктора программ Ил-76 руководил работами по модернизации самолетов Ил-76 и Ил-78 для ВКС РФ и гражданской авиации.

Под руководством Андрея Юрасова созданы новые модификации самолетов Ил-76: для Минобороны РФ - Ил-76МД-90, для гражданской авиации - Ил-76ТД-90ВД. Участвовал в подготовке и проведении летных испытаний самолетов Ил-96-300, Ил-114, Ил-103, Ил-76МД, Ил-96МО/Т. Участвовал в работе по внедрению в серийное производство модернизированного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Под его руководством выполнены наземные отработки всех систем первого опытного самолета, позволившие начать его летные испытания.

"На Ил-76МД-90А модернизированы практически все самолетные системы: усилены крыло и шасси, что позволило повысить грузоподъемность и эффективность эксплуатации воздушного судна. На прежней модификации Ил-76 панели крыла изготавливались из двух частей. У Ил-76МД-90А панели крыла изготавливаются цельными, 25 метров в длину. Это уменьшило вес крыла и увеличило ресурс, а также позволило упростить технологию изготовления", - рассказывал Андрей Юрасов в ноябре прошлого года в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

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