СМИ: Кабмин выделит семь млрд рублей на "духовно-нравственный" контент

Правительство России выделит из резервного фонда АНО "Институт развития интернета" семь миллиардов рублей на производство контента, направленного на формирование духовно-нравственных ценностей у молодежи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, информацию подтвердил глава института Антон Ключкин.

Всего власти планируют поддержать более 200 интернет-проектов. Средства будут распределены по итогам конкурса.

Кроме того, предполагается создание нового органа - продюсерского совета. В его компетенции войдут отбор и реализация подходящих идей, а также формирование предложений по финансированию.

Ранее в федеральном бюджете на эти цели было заложено три миллиарда рублей.