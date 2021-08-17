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17.08.2021 20:10
Рубрика: В мире

Союзники США по НАТО говорят о "напрасных жертвах" в Афганистане

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
После падения режима в Кабуле на фоне стремительного ухода США из Афганистана газета Daily Mail вышла с фотографиями ста британских солдат, погибших в одном только 2009 году, который оказался самым кровавым для миссии Соединенного королевства. Старшим из них было 40 лет, самым молодым - 18. Траурную полосу сопровождает заголовок: "Какого черта они все погибли - за что?". Публикация отражает настроения не только на Альбионе, но и в других странах - союзницах американцев по НАТО, которые обескуражены и потрясены "бессмысленностью жертв" 20-летней - самой долгой за всю историю Альянса - войны, столь бесславно завершившейся в считаные дни.
Кажется, и в Британии, наконец-то, многое поняли. Это подтверждает и заголовок Daily Mail: "Какого черта они все погибли - за что?". Фото: Daily Mail / AP Photo Кажется, и в Британии, наконец-то, многое поняли. Это подтверждает и заголовок Daily Mail: "Какого черта они все погибли - за что?". Фото: Daily Mail / AP Photo
Кажется, и в Британии, наконец-то, многое поняли. Это подтверждает и заголовок Daily Mail: "Какого черта они все погибли - за что?". Фото: Daily Mail / AP Photo

"Оглушительный коллапс правящего режима в Афганистане породил у семей погибших чувство, что их родные отдали свои жизни впустую", - пишет издание. Из всех союзников США именно Британия понесла в Афганистане самые большие потери. За 20 лет в этой "горячей точке" погибли 457 военнослужащих королевства. "Еще сотни и сотни солдат получили серьезные ранения или продолжают страдать от незаживающих психологических шрамов, оставленных войной", - признает Daily Mail. После шокирующих новостей о победе "Талибана" (террористическое движение, запрещенное в РФ. - Ред.) матери убитых британских солдат написали письмо правительству и лично премьеру Борису Джонсону с требованием провести публичное расследование итогов кампании. "Какой смысл был в том, чтобы наши мальчики потеряли жизни на войне, в которой нам вообще не следовало участвовать?" - говорится в письме.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Толстой: Уходом из Афганистана США заложили мину в подбрюшье России

Сержанту Шону Бинни из 3-го пехотного батальона Королевского полка Шотландии было всего 22, когда прятавшийся в дверном проеме снайпер-талиб застрелил его в далеком афганском городе Муса-Кале 7 мая 2009 года. "Я отдала своего сына армии, государству. Но сейчас понимаю, что его просто использовали. Теперь смерть Шона кажется напрасной. Это ужасное чувство", - признает мать молодого человека Джаннет Бинни. Ей вторит 62-летний мистер Монкхаус. У него осталась единственная память о сыне - военный крест, которым посмертно наградили младшего капрала Стивена Монкхауса. Он попал под пули, когда пытался спасти раненого сослуживца, также не выжившего. "Эта война не стоила потери моего сына и его товарищей, - сказал британец газете The Sunday Post. - Я живу с мыслью о том, что Стивен, как и многие другие парни из рабочего класса, просто стали пушечным мясом". Не менее болезненно отреагировали на афганское фиаско сами ветераны. Сапер Джек Каммингс, потерявший в 2010 году обе ноги, оставил краткий и горький пост в "Твиттере": "Стоило это того? Вероятно, нет. Похоже, я лишился ног зря? Мои товарищи погибли зря? Да". Инвалид признал, что испытывает чувства от злобы и гнева до ощущения предательства: "Борис Джонсон и президент США уверяют, что все не напрасно. Но пусть они скажут это в лицо скорбящим женам и матерям". А генерал-майор Чарли Герберт назвал действия политиков "постыдными" и "непростительными".

В Лондоне также подсчитали финансовые расходы на афганскую кампанию, которая, по данным Daily Mail, обошлась британским налогоплательщикам в 22 миллиарда фунтов стерлингов. "События в Афганистане породили у мирового сообщества сомнения в том, что США способны выполнять обещания в вопросах внешней политики. Одной из стран, которая подняла голос против Вашингтона из-за вывода войск, оказалась Британия, что весьма необычно для Лондона, который позиционирует себя как раз таким союзником", - признает The Washington Post.

С трудом скрывает возмущение и Германия. "Хотя правительство ФРГ, завершившее вывод немецкого контингента еще в конце июня, воздержалось от открытой критики действий США, некоторые официальные лица все же отмечают нежелание Вашингтона выстраивать полноценный диалог с Берлином", - рассказала в интервью газете глава Немецкого совета по международным отношениям Кэтрин Эшбрук. Как известно, немецкая миссия в Афганистане была самой большой по численности после американской. В боях с талибами в провинции Кундуз немцы понесли самые большие потери со времен окончания Второй мировой войны. И когда на фоне вывода войск НАТО в регион вошли талибы, немцы испытали шок. "Нежели 59 солдат бундесвера (а также трое полицейских. - Прим. "РГ") отдали жизни впустую?" - пишет немецкий портал Focus online. "В итоге мы все потерпели поражение. Вся Германия потерпела поражение", - сетует отставной натовский генерал Ханс-Лотар Домрез. Не менее жестко выступили политики. "Мы все - федеральное правительство, спецслужбы, международное сообщество - недооценили ситуацию", - признал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он подчеркнул, что Берлин, каждый год выделяющий Афганистану 430 миллионов евро, больше не даст Кабулу "ни цента", если там утвердятся талибы. А канцлер Ангела Меркель фактически дала понять, что немцы оказались заложниками политической воли США, принявших одностороннее решение о выводе войск.

В боях с талибами в провинции Кундуз немцы понесли самые большие потери со времен окончания Второй мировой войны

"Союзники по НАТО жалуются, что с ними как следует не проконсультировались. Они почувствовали себя преданными из-за того, в какой манере осуществлялся вывод войск... Мы вернулись к модели трансатлантизма по старинке, когда американцы все всем диктуют. Мол, "мы хотим быть партнерами, но на деле готовы лишь говорить вам, что и когда делать", - отмечает Эшбрук. По ее словам, помимо издержек прошлого есть еще и издержки будущего. Америка уходит, а Европа остается один на один перед лицом угрозы нового миграционного кризиса. Берлин и Рим уже призвали не допустить повторения сценария 2015 года, когда в Старый Свет хлынул поток беженцев из Сирии, спасавшихся от гражданской войны.

Досье "РГ"

По официальным данным, с 2001 года в Афганистане погибло более 3500 военнослужащих международной коалиции. При этом около 1200 убитых приходятся на партнеров Соединенных Штатов: из них 457 - на Великобританию, 157 - Канаду, 88 - Францию, 62 - Германию, 53 - Италию, 44 - Польшу, 43 - Данию, 41 - Австралию, 35 - Испанию, 32 - Грузию. Самый большой финансовый вклад в кампанию после США внесли Лондон и Берлин - 30 и 19 миллиардов долларов.

Байден: "Америка достигла целей в Афганистане". Доказываем, что он обманывает себя и не только

Текст: Игорь Дунаевский
Президент США Джозеф Байден наконец-то впервые высказался о катастрофе, которой в его исполнении обернулся план по выводу войск из Афганистана. До этого глава Белого дома несколько дней отмалчивался в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, куда поехал отдыхать.
Фото: Shakib Rahmani / AFP
Федор Лукьянов - об Афганистане: Прагматизм массового поражения

В своем заявлении Байден всячески пытался отмыться от свалившегося на его администрацию позора последних дней. Он убеждал американцев, что цели самой длинной в истории США военной кампании сводились к борьбе с терроризмом и они были полностью достигнуты. А что до фактического коллапса страны и ее захвата террористическим движением "Талибан" (запрещено в РФ - прим. "РГ"), то американцы якобы никому и не обещали создания там процветающей нации - это проблема самих афганцев.

Быть может, 78-летний президент США уже позабыл, а быть может и не хочет вспоминать, что он обещал афганцам и всему миру 20 лет назад, когда он поддержал вторжение в Афганистан. Но на его беду американские архивы и просторы интернета хранят все его высказывания. Неудивительно, что Байден ограничился заявлением и вопросов от прессы принимать не стал - слишком уж многое в его словах было анти-историей.

О том, насколько радикально Байден за минувшие годы "переобулся" по Афганистану, лихо отказываясь от всех взятых в начале поддержанной им интервенции обязательств, предлагаем читателям судить по его же высказываниям.

Прямая речь
Байден: версия 2001-2002 Байден: версия 2021
"В краткосрочной перспективе мы хотим ликвидировать Усаму бен Ладена и его приспешников, Муллу Омара и главарей "Талибана" (террористическая группа, запрещенная в РФ - прим. "РГ"). В среднесрочной перспективе нам необходимо установить относительно стабильное руководство в Афганистане... В долгосрочной перспективе мы должны пресечь государственное финансирование будущим бен Ладенам, помочь реконструировать Афганистан, стабилизировать юго-западную и центральную Азию". (exponentsmag.org). "Мы пришли в Афганистан 20 лет назад с четкими целями: добраться до тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года, и гарантировать, что "Аль-Каида" (террористическая группа, запрещенная в РФ - прим. "РГ") не будет использовать Афганистан как базу для новых атак на нас. Мы этого добились. Точка. Народ Афганистана должен сам решить, какого правительства они хотят, а не ждать, что мы установим им правительство". (Пресс-конференция президента США от 8 июля).
"Мы должны сделать больше для помощи народу Афганистана. Если мы оставим Афганистан в хаосе, это станет бомбой с часовым механизмом. Мы должны работать со Всемирным банком, МВФ, ООН, другими НПО и союзниками, особенно в регионе, чтобы построить работоспособную инфраструктуру в Афганистане". (Выступление в Совете по международным отношениям). "Мы никогда не ставили целей национального строительства в Афганистане. Никогда не подразумевалось создание объединенной, централизованной демократии. Я годами настаивал, что нашу миссию необходимо сосредоточить только на контртерроризме, а не борьбе с повстанцами или государственном строительстве. (Заявление президента США от 16 августа).
"Я говорю не о миротворцах или голубых касках ООН. Я говорю о парнях, которые стреляю и убивают людей. Я говорю о крутых парнях, которые придут сюда с пушками, зная, что им не надо просить у кого-то разрешения, чтобы вступать в перестрелку" (Выступление в посольстве США в Кабуле о вводе войск в Афганистан). "Я не могу и не буду просить наши войска сражаться в вооруженном конфликте другой страны, нести потери и получать ломающие жизнь ранения... Американские войска не должны сражаться и умирать в войне, если афганские войска сами не хотят сражаться". (Заявление президента США от 16 августа).
"Безопасность - базовый вопрос для Афганистана. Мы обязаны сделать это любой ценой. История строжайше будет судить нас, если мы позволим надеждам освобожденных афганцев испариться из-за того, что мы сбились с курса". (Выступление в международном комитете американского Сената). "Нет". (Пресс-конференция президента США от 8 июля, ответ на вопрос об ответственности США за жизни афганцев после вывода войск).

 

Кстати

Сам Байден любит вспоминать свою поездку в Кабул в 2002 году. Сенатор от штата Дэлавер, возглавлявший международный комитет в верхней палате Конгресса США, в том числе посетил местную школу. Когда американский гость уже было собирался уехать, его со слезами на глазах останавливала юная девушка-афганка: "Вы не можете уйти. Они запретят мне учиться и читать. Я хочу быть доктором, как моя мать. Америка должна остаться". Байден тогда назвал этот разговор "катализатором" для него лично. После возвращения из Кабула сенатор лично написал предложение о создании нескольких школ в Афганистане. "Это было конкретное действие, которое мы могли показать афганцам, - сказал он. - Что-то другое помимо дула пистолета". А позже Байден разрабатывал постконфликтный план восстановления Афганистана и даже всей Центральной Азии, который его же собственный советник сравнил с Планом Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.

А что же потом, Джо? Business Insider пишет, что уже к 2010 году Байден наигрался с демократией и был готов бросить таких, как та девушка, оставив их расхлебывать зачатый американцами конфликт. "К черту это, незачем об этом беспокоится. Мы так делали во Вьетнаме, (президенту Ричарду) Никсону и (госсекретарю Генри) Киссинджеру это сошло с рук", - приводит издание его слова, сказанные в узком кругу о моральной ответственности за жизни простых афганцев в случае вывода войск США.

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