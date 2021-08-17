Союзники США по НАТО говорят о "напрасных жертвах" в Афганистане

После падения режима в Кабуле на фоне стремительного ухода США из Афганистана газета Daily Mail вышла с фотографиями ста британских солдат, погибших в одном только 2009 году, который оказался самым кровавым для миссии Соединенного королевства. Старшим из них было 40 лет, самым молодым - 18. Траурную полосу сопровождает заголовок: "Какого черта они все погибли - за что?". Публикация отражает настроения не только на Альбионе, но и в других странах - союзницах американцев по НАТО, которые обескуражены и потрясены "бессмысленностью жертв" 20-летней - самой долгой за всю историю Альянса - войны, столь бесславно завершившейся в считаные дни.

"Оглушительный коллапс правящего режима в Афганистане породил у семей погибших чувство, что их родные отдали свои жизни впустую", - пишет издание. Из всех союзников США именно Британия понесла в Афганистане самые большие потери. За 20 лет в этой "горячей точке" погибли 457 военнослужащих королевства. "Еще сотни и сотни солдат получили серьезные ранения или продолжают страдать от незаживающих психологических шрамов, оставленных войной", - признает Daily Mail. После шокирующих новостей о победе "Талибана" (террористическое движение, запрещенное в РФ. - Ред.) матери убитых британских солдат написали письмо правительству и лично премьеру Борису Джонсону с требованием провести публичное расследование итогов кампании. "Какой смысл был в том, чтобы наши мальчики потеряли жизни на войне, в которой нам вообще не следовало участвовать?" - говорится в письме.

Сержанту Шону Бинни из 3-го пехотного батальона Королевского полка Шотландии было всего 22, когда прятавшийся в дверном проеме снайпер-талиб застрелил его в далеком афганском городе Муса-Кале 7 мая 2009 года. "Я отдала своего сына армии, государству. Но сейчас понимаю, что его просто использовали. Теперь смерть Шона кажется напрасной. Это ужасное чувство", - признает мать молодого человека Джаннет Бинни. Ей вторит 62-летний мистер Монкхаус. У него осталась единственная память о сыне - военный крест, которым посмертно наградили младшего капрала Стивена Монкхауса. Он попал под пули, когда пытался спасти раненого сослуживца, также не выжившего. "Эта война не стоила потери моего сына и его товарищей, - сказал британец газете The Sunday Post. - Я живу с мыслью о том, что Стивен, как и многие другие парни из рабочего класса, просто стали пушечным мясом". Не менее болезненно отреагировали на афганское фиаско сами ветераны. Сапер Джек Каммингс, потерявший в 2010 году обе ноги, оставил краткий и горький пост в "Твиттере": "Стоило это того? Вероятно, нет. Похоже, я лишился ног зря? Мои товарищи погибли зря? Да". Инвалид признал, что испытывает чувства от злобы и гнева до ощущения предательства: "Борис Джонсон и президент США уверяют, что все не напрасно. Но пусть они скажут это в лицо скорбящим женам и матерям". А генерал-майор Чарли Герберт назвал действия политиков "постыдными" и "непростительными".

В Лондоне также подсчитали финансовые расходы на афганскую кампанию, которая, по данным Daily Mail, обошлась британским налогоплательщикам в 22 миллиарда фунтов стерлингов. "События в Афганистане породили у мирового сообщества сомнения в том, что США способны выполнять обещания в вопросах внешней политики. Одной из стран, которая подняла голос против Вашингтона из-за вывода войск, оказалась Британия, что весьма необычно для Лондона, который позиционирует себя как раз таким союзником", - признает The Washington Post.

С трудом скрывает возмущение и Германия. "Хотя правительство ФРГ, завершившее вывод немецкого контингента еще в конце июня, воздержалось от открытой критики действий США, некоторые официальные лица все же отмечают нежелание Вашингтона выстраивать полноценный диалог с Берлином", - рассказала в интервью газете глава Немецкого совета по международным отношениям Кэтрин Эшбрук. Как известно, немецкая миссия в Афганистане была самой большой по численности после американской. В боях с талибами в провинции Кундуз немцы понесли самые большие потери со времен окончания Второй мировой войны. И когда на фоне вывода войск НАТО в регион вошли талибы, немцы испытали шок. "Нежели 59 солдат бундесвера (а также трое полицейских. - Прим. "РГ") отдали жизни впустую?" - пишет немецкий портал Focus online. "В итоге мы все потерпели поражение. Вся Германия потерпела поражение", - сетует отставной натовский генерал Ханс-Лотар Домрез. Не менее жестко выступили политики. "Мы все - федеральное правительство, спецслужбы, международное сообщество - недооценили ситуацию", - признал глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он подчеркнул, что Берлин, каждый год выделяющий Афганистану 430 миллионов евро, больше не даст Кабулу "ни цента", если там утвердятся талибы. А канцлер Ангела Меркель фактически дала понять, что немцы оказались заложниками политической воли США, принявших одностороннее решение о выводе войск.

В боях с талибами в провинции Кундуз немцы понесли самые большие потери со времен окончания Второй мировой войны

"Союзники по НАТО жалуются, что с ними как следует не проконсультировались. Они почувствовали себя преданными из-за того, в какой манере осуществлялся вывод войск... Мы вернулись к модели трансатлантизма по старинке, когда американцы все всем диктуют. Мол, "мы хотим быть партнерами, но на деле готовы лишь говорить вам, что и когда делать", - отмечает Эшбрук. По ее словам, помимо издержек прошлого есть еще и издержки будущего. Америка уходит, а Европа остается один на один перед лицом угрозы нового миграционного кризиса. Берлин и Рим уже призвали не допустить повторения сценария 2015 года, когда в Старый Свет хлынул поток беженцев из Сирии, спасавшихся от гражданской войны.

Досье "РГ"

По официальным данным, с 2001 года в Афганистане погибло более 3500 военнослужащих международной коалиции. При этом около 1200 убитых приходятся на партнеров Соединенных Штатов: из них 457 - на Великобританию, 157 - Канаду, 88 - Францию, 62 - Германию, 53 - Италию, 44 - Польшу, 43 - Данию, 41 - Австралию, 35 - Испанию, 32 - Грузию. Самый большой финансовый вклад в кампанию после США внесли Лондон и Берлин - 30 и 19 миллиардов долларов.