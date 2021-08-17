Современный агроном должен уметь обращаться с Big Data и базами данных

Аналитики выяснили, каким будет агроном будущего и что требуется для работы в полях уже сегодня, кроме базового образования.

Все большую важность для них приобретает умение обращаться с Big Data и базами данных. Эти технические навыки требуются от кандидатов на ключевые позиции в российских сельхозкомпаниях, выяснили аналитики Россельхозбанка. Они изучили вакансии на платформе "Свое Фермерство", где размещено более 10 тысяч предложений о работе в агропромышленном комплексе.

В восьми из десяти предложений для агрономов указано обязательное знание технических программ. Каждая шестая содержит требование опыта работы с картографическими данными ГИС, геоинформационными системами и базами данных. Под влиянием цифровизации агрономы становятся аналитиками данных. "Им приходится анализировать информацию с датчиков или спутниковых снимков полей", - пояснила директор Центра развития финансовых технологий банка Елена Батурова.

Точное земледелие становится самостоятельным направлением в агробизнесе. Дилеры и вендоры сельскохозяйственной продукции и оборудования переходят в разряд технических маркетологов. "Производители продукции АПК с каждым годом нанимают все больше инженеров, специалистов по данным, разработчиков", - сообщила Батурова.

В ближайшее десятилетие ключевую роль для роста производительности труда будут играть искусственный интеллект, компьютерное зрение и робототехника. Некоторым специалистам в сельском хозяйстве потребуется переподготовка. По прогнозам банка, многие профессии потребуют навыков управления парком роботов. Полностью автоматизированная уборка урожая станет реальностью. Большие надежды связывают и с применением роботов для прополки и дронов для контроля за ростом растений, внесения удобрений.

"А в перспективе трех - пяти лет, пока цифровые технологические платформы не станут интуитивно понятными, а роботы - полностью автономными, основная ставка будет сделана на людей, имеющих навыки работы на цифровых платформах и анализа данных", - прогнозируют аналитики.