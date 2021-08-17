Спецподразделение КГБ-ФСБ "Вымпел" отмечает 40-летний юбилей

Интеллектуальный спецназ, разведчики специального назначения, диверсанты и борцы с диверсиями, спецназ четырех стихий - эти и другие эпитеты относятся к группе специального назначения "Вымпел" КГБ СССР.

19 августа Управление "В" Центра специального назначения ФСБ России отмечает свой 40-летний юбилей.

"Российской газете" удалось узнать ранее не публиковавшиеся исторические подробности деятельности спецподразделения.

Не только в России, но и в мире нет другого такого подразделения, сотрудники которого могли бы одинаково успешно выполнять боевые задачи в высокогорье, под водой, в пустыне и в лесу. А еще действовать и досконально знать не только устройство атомных станций и других потенциально опасных объектов, но и выявлять их уязвимые места. Правда, в отличие от многих других известных спецподразделений "Вымпел" в силу специфики своих задач всегда оставался в тени. Под грифом "секретно" были не только их задания и операции, но даже само название, о котором страна узнала только в начале 90-х. Но и сегодня мы по понятным причинам не можем показывать лица действующих сотрудников "Вымпела" и называть их фамилии.

Только во время одной операции на Северном Кавказе снайперы управления "В" ликвидировали 14 боевиков. Фото: ЦСН ФСБ

"Одна из главных задач, которая сегодня стоит перед сотрудниками Управления "В" - не допустить совершения диверсионно-террористических акций на ядерных, химических, биологически опасных и других критически важных объектах", - заявил накануне юбилея в интервью корреспонденту "РГ" начальник Управления "В" ЦСН ФСБ России.

Для этого, по его словам, регулярно проводятся антитеррористические и противодиверсионные учения, которые помогают в том числе выявить и своевременно устранить пробелы в защите таких объектов. Он также отметил, что наряду с этим сейчас поставлены на вооружение и новейшие технические комплексы онлайн-контроля обстановки как на самих объектах, так и вокруг них.

"Естественно, что мы внимательно отслеживаем и все изменения в тактике террористов и, соответственно, оперативно вырабатываем и применяем новые формы и методы противодействия", - сказал начальник спецподразделения. Он напомнил, что в составе Управления "В" сегодня действуют подразделения боевых пловцов, предназначенные для проведения оперативно-боевых действий в прибрежной полосе и на объектах водного транспорта. При этом решить задачу доставки подразделений в сжатые сроки в нужное место позволяет воздушно-десантная подготовка. Прыжки с парашютом могут выполняться сотрудниками на большом удалении от объекта в любое время суток с различных типов летательных аппаратов. Оперативно-боевая группа в состоянии с высокой точностью приземлиться на ограниченную площадку - например, нефтегазовую платформу в море. Постоянно отрабатываются навыки беспарашютного десантирования с вертолетов, что позволяет решать сложные боевые задачи там, куда доставка боевых групп другими способами невозможна. Кроме того, как отметил начальник Управления "В", сегодня активно изучается прежний боевой опыт "Вымпела", опыт других спецслужб, в том числе иностранных, в борьбе с терроризмом. Проводятся многочисленные учения в различных регионах. На постоянной основе ведется подготовка и повышение квалификации сотрудников в учебных заведениях ФСБ России. Все это, по его словам, направлено на развитие и поддержание высочайшего профессионального мастерства, готовности выполнить любую сложную задачу.

Подразделения боевых пловцов Управления "В" по праву считаются элитой отечественного спецназа. Фото: ЦСН ФСБ

"Каждый сотрудник боевого подразделения должен уметь предвидеть развитие ситуации, принимать смелые, нестандартные решения, уметь руководить другими и действовать в одиночку", - подытожил начальник Управления "В" ЦСН ФСБ России.

Если говорить об исторических корнях Управления "В", то группа специального назначения "Вымпел" КГБ СССР была создана 19 августа 1981 года приказом председателя КГБ Юрия Андропова. Инициатором создания "Вымпела" выступил начальник нелегальной разведки Первого главного управления КГБ СССР генерал-майор Юрий Иванович Дроздов. После Великой Отечественной войны подразделения специального назначения в органах безопасности были постепенно упразднены. Только в 1969 году в Высшей Краснознаменной школе КГБ при Совете министров СССР были организованы Курсы усовершенствования офицерского состава (КУОС), готовящие спецрезервистов. С ростом террористической угрозы во всем мире в 1974 году была создана Группа "А" 7-го управления КГБ СССР первоначальной численностью всего 30 человек. События в Афганистане привели генерала Дроздова к мысли о необходимости создания мощного, хорошо вооруженного спецподразделения для выполнения боевых задач в любой точке мира. О чем он и доложил Юрию Андропову 31 декабря 1979 года по возвращению из командировки после штурма дворца Тадж-Бек. Спустя полтора года после согласования на самом высоком уровне решение было принято.

Фото: ЦСН ФСБ

Местом дислокации "Вымпела" был определен объект в Балашихе, созданный еще в 1936 году для Школы особого назначения, где проходили подготовку многие известные разведчики, в том числе Николай Кузнецов и Рудольф Абель. На объекте уже располагался КУОС. Название "Вымпел" и его задачи знали лишь несколько руководителей, для остальных сотрудников это был "Отдельный учебный центр КГБ СССР". Набирали в подразделение наиболее подготовленных офицеров КГБ СССР по всей стране. Предпочтение отдавалось тем, кто уже побывал в Афганистане. Позднее на должности прапорщиков отбирались лучшие солдаты, отслужившие в Кремлевском полку или дивизии им. Дзержинского. Руководителями боевых подразделений стали офицеры, участники декабрьских событий 1979 года. Командиром "Вымпела" был назначен Герой Советского Союза капитан 1 ранга Козлов Эвальд Григорьевич - человек большого личного мужества, отличившийся при штурме дворца Тадж-Бек. При этом формирование нового подразделения было поручено заместителю Козлова Евгению Александровичу Савинцеву. Полковник Савинцев имел огромный личный опыт борьбы с бандподпольем в послевоенной Украине и оперативной работы в нелегальной разведке. Требования к кандидату были очень жесткие: из сотни человек отбор проходили не больше десятка. Учитывалось состояние здоровья, психологические качества, знание иностранных языков. Многие сотрудники "Вымпела" имели по два высших образования. Различными путями доставались и переводились учебные пособия западных стран. Изучались иностранные языки. Вначале - дари, а после введения в штат "Вымпела" преподавателей - английский и испанский. Особое внимание уделялось оперативной подготовке, страноведению.

Личный состав готовили к действиям в любых климатических условиях, в любых регионах мира для выполнения совершенно разных по профилю и содержанию задач. Кроме Афганистана с 1984 года офицеры "Вымпела" действовали в качестве советников и инструкторов в различных горячих точках мира - Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке. Сотрудниками ГСН было создано Управление специальных операций в Анголе, разработана модель лаосского спецназа. А еще были Мозамбик, Никарагуа, Куба и Вьетнам. И везде советские спецназовцы старались перенимать опыт коллег, учились выживать в джунглях, горах, в пустыне. Изучали тактику действий потенциального противника, знакомились с новинками взрывотехники. Известны операции подразделения по освобождению заложников из числа советских граждан, в частности операция по освобождению советских дипломатов, захваченных в столице Ливана Бейруте одной из радикальных группировок осенью 1985 года.

Такого высокогорного боевого спецназа нет ни в одной стране мира. Фото: ЦСН ФСБ

Но первое боевое крещение "Вымпел" получил именно в Афганистане. В марте-апреле 1982 года личный состав "Вымпела" выехал в Афганистан как отряд специального назначения "Каскад-4" - первые три "Каскада" состояли из спецрезервистов. Руководителем "Каскада-4" в Афганистане назначили полковника Евгения Савинцева. Оперативно-боевые группы, дислоцированные по всей стране, проводили активную разведывательную работу, вербовали агентуру, снабжали ценной информацией войска ограниченного контингента Советских войск, участвовали вместе с ними в боевых операциях. Но зачастую приходилось действовать самостоятельно. Так, в июне 1982 года, воспользовавшись тем, что в Кандагаре временно не было правительственных войск и сил ограниченного контингента, крупные силы душманов попытались захватить город. Против них выступила небольшая группа из отряда "Каскад-4". Несмотря на огромное численное превосходство, бандиты были оттеснены, потеряв несколько десятков человек, их план провалился. В бою геройски погиб рядовой срочной службы Юрий Тарасов - в "Вымпеле" на тот момент были и подразделения из солдат-срочников, куда были направлены лучшие военнослужащие пограничных войск.

Между тем активно проводилось формирование еще трех оперативно-боевых отделов ГСН "Вымпел". В 1983 году на смену "Каскаду-4" в Афганистан выехал отряд "Омега", возглавлял его полковник Валентин Кикоть. Менее чем за 4 года офицеры отрядов "Каскад" и "Омега" приняли участие в подготовке и проведении 12 крупномасштабных войсковых и в более 300 локальных оперативно-войсковых операциях. По их разведданным по местам дислокации моджахедов было нанесено 1500 авиаударов. Кроме того, был проведен целый ряд спецмероприятий по ликвидации наиболее непримиримых бандглаварей и разложению бандподполья.

Фото: ЦСН ФСБ

Параллельно в сентябре 1983 года прошли первые оперативно-тактические учения ГСН "Вымпел". После совершения прыжков с парашютом сводная группа разделилась на две части. В задачу первой подгруппы входила разведка и проникновение на условный объект противника, вторая после 150-километрового скрытного перехода должна была построить в лесу базу, оборудованную схроном. В качестве объекта был выбран Мозырьский нефтеперерабатывающий завод в Гомельской области Белоруссии.. Обе группы выполнили задачу, не раскрыв себя. Объект был условно заминирован, а долгие поиски схрона группой проверки во главе с генералом Дроздовым не увенчались успехом.

За несколько лет сотрудники "Вымпела" провели многочисленные учения, в том числе практически на всех атомных станциях Советского Союза, атомных ледоколах и других особо важных объектах. Председатель КГБ СССР доложил Совету Министров, что на всех атомных объектах были выявлены основные уязвимые места с целью последующего усиления защищенности предприятий.

После "Омеги" крупные подразделения "Вымпела" в Афганистан не направлялись. Весной 1987 года возобновились командировки подразделений в Афганистан. Боевые группы направлялись в северные провинции в расположение мотоманевренных групп пограничных войск для совместного участия в боевых операциях.

Фото: ЦСН ФСБ

В январе 1992 года, после создания Министерства безопасности РФ, группа "Вымпел" вошла в его состав на правах самостоятельного управления. Вскоре спецподразделение передали в Главное управление охраны РФ. В октябре 1993 года "Вымпел" и "Альфа" не стали применять силу по отношению к защитникам Верховного Совета РФ. Можно сказать, что благодаря выдержке офицеров "Альфы" и "Вымпела" страна прошла буквально по лезвию ножа, избежав катастрофы гражданской войны. После событий октября 1993 года "Вымпел" оказался в структуре МВД, и стал называться Отдельный отряд специального назначения "Вега". Это, как считают ветераны "Вымпела", в тот момент позволило сохранить подразделение, традиции и образ мышления, который удалось привить и новым сотрудникам. Сотрудники "Веги", в частности, участвовали в операции в Буденновске в июне 1995 года, где им пришлось в сложнейшей обстановке выполнять поставленную задачу по освобождению заложников. В августе 1995 года указом президента подразделение было возвращено в состав органов госбезопасности. В октябре того же года Управление "В" вошло в состав Антитеррористического центра ФСК России.

Фото: ЦСН ФСБ

В 1993 году благодаря выдержке офицеров "Альфы" и "Вымпела" страна прошла буквально по лезвию ножа, избежав катастрофы гражданской войны

8 октября 1998 года приказом директора ФСБ России Владимира Путина был создан Центр специального назначения ФСБ России, куда вошли "Альфа" (Управление "А") и "Вымпел" (Управление "В"), позднее к ним добавились другие подразделения. Основным местом дислокации Центра стал объект "Вымпела" в подмосковной Балашихе. Основная цель объединения - собрать воедино все антитеррористические силы страны. И это действительно было очень своевременным решением. 1 августа 1999 года чеченские боевики под руководством Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. И с первого дня сводная группа Центра, куда входили и сотрудники Управления "В", под руководством его начальника Александра Евгеньевича Тихонова приняла участие в боевых операциях. Началась ежедневная, кропотливая, трудная и опасная работа на Северном Кавказе. Сотни боевых операций, десятки нейтрализованных лидеров банддформирований и несколько сотен боевиков. Среди наиболее значимых - задержание Салмана Радуева в 2000 году, устроившего кровавый рейд на Кизляр и Первомайское в 1996 году. Ликвидация Арби Бараева в 2001 году, освобождение заложников в городе Нальчике в 2004 году, ликвидация лидера чеченских боевиков Аслана Масхадова в 2005 году. Разгром в 2010 году крупной банды в Сунженском районе Ингушетии, в которой отличились снайперы управления "В", ликвидировавшие 14 боевиков, и многие другие. Можно сказать, что без участия сотрудников Управления "В" не проходила ни одна спецоперация по ликвидации главарей бандформирований, а также поиску баз и схронов боевиков в горно-лесистой местности.

Фото: ЦСН ФСБ

На счету сотрудников Управления "В" сотни боевых операций и десятки нейтрализованных лидеров бандформирований и несколько сотен боевиков

К сожалению, не обходилось и без потерь. Самые большие "Вымпел" и "Альфа" понесли в сентябре 2004 года в Беслане. Тогда погибли 10 спецназовцев ЦСН ФСБ, из них семеро из Управления "В".

Я видел, как "вымпелы" и "альфовцы" 3 сентября после взрыва в спортзале сразу пошли в школу. Не на штурм - они начали выносить и выводить заложников - детей и взрослых, прикрывая их своими телами от пуль бандитов, которые стреляли в спину... А за два месяца до этого была Назрань, когда боевики Басаева 22 июня ночью захватили город. Попав в Назрань днем, когда бандитов из города уже выбили, я узнал, что погибло трое сотрудников "Вымпела". Не хотел верить, но среди них был и мой друг, земляк и однокашник по Суворовскому училищу - майор Виктор Дудкин. За свой последний бой, где он бросился под градом пуль вытаскивать своих раненых товарищей, Витя получил звание Героя России… посмертно. Именно с этого момента история "Вымпела" стала не только моей личной историей, но всех наших выпускников-кадетов, для которых Витя Дудкин - свой парень, весельчак и жизнелюб, навсегда останется 27-летним Героем из "Вымпела".