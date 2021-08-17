США смогут предоставить иммиграционные визы 22 тысячам афганцев

Эвакуационные полеты в аэропорту Кабула возобновились в понедельник вечером, через несколько часов после того, как отчаявшиеся афганцы окружили пассажирские самолеты и попытались сесть в них.

В понедельник официальные лица заявили, что правительство готово взять с собой на базы США около 22 тысяч афганцев, которые являются кандидатами на получение специальных иммиграционных виз (SIV). Всего с субботы Афганистан через аэропорт Кабула покинули только 700 местных жителей. "Наши военные пользуются возможностью признать вклад этих лиц в совместные операции в Афганистане, приветствуя их в США", - сказал директор Пентагона по военной разведке Гарри Рид, добавив, что официальные лица работают над созданием потенциала для поддержки беженцев во временных миграционных центрах.

Между тем на другой стороне кабульского аэропорта, разделенной рядом колючей проволоки, Соединенные Штаты эвакуируют американских дипломатов. Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что весь персонал посольства был благополучно эвакуирован из дипмиссии в помещения в аэропорту, периметр которого охраняется военными США.

Пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби заявил в понедельник, что в Кабул будет направлена еще тысяча военнослужащих, в результате чего общая численность войск там превысит шесть человек. Около 2,5 тысячи американских военнослужащих уже находятся в афганской столице.

Кирби также подтвердил два случая, когда американские войска открыли огонь по вооруженным людям в аэропорту, в результате чего двое из них погибли. Позже Кирби обратился к данной ситуации во время пресс-конференции, сказав, что силами Пентагона была проведена подготовка к "изучению того, как будет выглядеть не боевая эвакуация".

Американские военные приостановили операции в аэропорту Кабула на несколько часов в понедельник, потому что хаос на взлетно-посадочных полосах означает, что самолетам небезопасно приземляться или взлетать, заявили три американских чиновника. Они возобновились несколько часов спустя, когда самолеты C-17 приземлились на военной стороне аэропорта.

Билл Роджио, старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, сказал NBC News, что он был шокирован сценами в кабульском аэропорту, отметив, что властям США следовало предвидеть хаос. "Нам говорят, что это ответственный выход, когда мы наблюдаем за тем, что происходит - перед нами взлетно-посадочная полоса, где транспортные самолеты ВВС США наводнены гражданскими лицами. Этот аэропорт небезопасен", - сказал он.

В понедельник президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что поддерживает свое решение о выводе войск из Афганистана. Он признал, что ситуация ухудшилась быстрее, чем ожидала его администрация, после того как она "унаследовала" сделку о выводе, заключенную бывшим президентом Дональдом Трампом. Байден сообщил о выделении 500 миллионов долларов на поддержку жителей Афганистана.