США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках

Любые активы Центрального банка, которые правительство Афганистана имеет в США, будут недоступны для движения "Талибан" (запрещено в РФ), об этом пишет 17 августа газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

По информации издания, решение о заморозке находящихся в Америке активов было принято еще в воскресенье лично министром финансов США Джанет Йеллен и входящим в состав финансового ведомства Управлением по контролю за иностранными активами, при участии Госдепартамента и под наблюдением администрации президента.

Тем временем ООН заявляет о возможности в Афганистане гуманитарной катастрофы, а многие эксперты - о грозящем стране голоде вследствие длительных боевых действий, экспроприации продуктов военными, засухи и нехватки удобрений.