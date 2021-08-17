Страны ЕАЭС обнулят ввозные пошлины на ДСП

Подкомиссия по таможенному регулированию направит в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) предложение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на древесно-стружечные плиты (ДСП) в ЕАЭС. Об этом сообщает Минпромторг по итогам заседания подкомиссии.

По информации ведомства, в 2021 году в России вырос объем потребления ДСП, а его стоимость на мировых рынках - возросла.

"Таким образом, принимаемая мера направлена на стабилизацию рынка стройматериалов и насыщение его продукцией", - поясняется в материалах.

Одновременно на заседании решено на три года продлить действие 5% ставки ввозной таможенной пошлины на бетономешалки и растворосмесители бытового назначения.

Эта мера принимается для защиты внутреннего рынка от импорта зарубежной аналогичной продукции более низкого качества, а также рост, уточняется в сообщении.