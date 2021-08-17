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17.08.2021 19:00
Рубрика: В мире

Талибы рассказали на пресс-конференции о своем видении Афганистана

Текст: Константин Волков

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ), взявшего контроль над Афганистаном, 17 августа дали первую пресс-конференцию. На ней они рассказали, кто будет президентом Афганистана и по каким правилам станет жить афганское общество.

Фото: Paula Bronstein/ Getty Images
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Так, президентом Афганистана должен стать, как было объявлено в ходе пресс-конференции, мулла Абдул Гани Барадар, один из лидеров политического крыла "Талибана" и главный переговорщик с внешними игроками. Как сообщил официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид, будущий президент уже прибыл в Афганистан из Катара. Также было заявлено, в стране будут формировать "сильное инклюзивное исламское правительство".

Одним из главных вопросов была роль женщин в Афганистане при талибах. Было сказано, что женщины смогут получать образование вплоть до университетского уровня и иметь право на работу. "Все права женщин будут гарантированы в пределах исламских законов", - заявили представители движения. По их словам, "Талибан" считает женщин ключевой частью общества, но они должны будут соблюдать нормы ислама. В частности, "Талибан" будет просить всех женщин носить платки, при этом ношение паранджи не потребуется.

Безопасность иностранных посольств и международных организаций - приоритет для талибов. Специальные силы безопасности талибов обеспечат защиту как для отъезжающих из Афганистана иностранцев, так и для тех, кто решил остаться. Талибы не намерены нападать на граждан США или других стран, пребывающих сегодня в аэропорту Кабула.

Фото: Hoshang Hashimi / AFP
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"Талибан не собирается ни с кем враждовать и объявляет о всеобщем помиловании, в том числе для тех, кто воевал с талибами, и афганских переводчиков, которые работали с оккупационным режимом. Госслужащие могут спокойно возвращаться к работе", - заявлено на пресс-конференции.

Иностранные СМИ смогут продолжить работу в Афганистане. Будет сохранена возможность критиковать деятельность правительства и публичные высказываться о его работе. При этом "свобода слова должна соответствовать исламским ценностям", - подчеркнули талибы.

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