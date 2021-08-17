Талибы временно прекратили все вылеты из аэропорта Кабула

Талибы 17 августа приостановили вылет всех самолетов из международного аэропорта Кабула им. Хамида Карзая, сообщает телеканал SkyNews Arabia.

Ранее сообщалось, что талибы подошли вплотную к аэропорту. До того они держались на расстоянии от него, предоставив силам международной коалиции регулировать посадку в самолеты и вылеты.

Также они выпустили воззвание: "Дорогие соотечественники! Из аэропорта Кабула пока нет гражданских рейсов, пожалуйста, не устанавливайте баррикады в аэропорту, чтобы предотвратить кражу и разграбление собственности".

Управление гражданской авиации Афганистана разместило на своей странице в Facebook объявление: "Все гражданские рейсы в международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены​​​. Официальные лица Управления гражданской авиации (CAA) сейчас работают над устранением технических проблем и наведением порядка в аэропорту, чтобы обеспечить полеты рейсов в аэропорту в обычном режиме и возобновление работы".

Последние дни кабульский аэропорт пребывает в хаосе в связи с тысячами желающих покинуть Афганистан в связи с победой движения "Талибан" (запрещено в РФ). Несколько человек попытались улететь, схватившись за стойки шасси транспортника ВВС США, но упали, когда пилот стал убирать шасси.