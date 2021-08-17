Талибы заявили, что США должны полностью вывести свои войска до 11 сентября

США должны полностью вывести свои войска из Афганистана до 11 сентября, заявил представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Сухейл Шахин, сообщает 17 августа телеканал SkyNews.

"Они должны вывести все свои силы, а мы не будем атаковать их", - заявил Шахин в эфире телеканала.

В настоящее время несколько тысяч американских военнослужащих находятся в Кабуле, где несут охрану международного аэропорта им. Хамида Карзая и посольства США.

Как заявил 17 августа пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби, американская военная авиация может вывозить от пяти до девяти тысяч человек ежедневно. Конкретные цифры будут зависеть от погоды, обеспечения безопасности и загруженности самолетов.

Между тем в аэропорту Кабула по-прежнему находятся несколько тысяч афганцев, желающих покинуть страну, которая перешла под контроль "Талибана".