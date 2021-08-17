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17.08.2021 19:57
Рубрика: Власть

Толстой: Уходом из Афганистана США заложили мину в подбрюшье России

Текст: Дмитрий Гончарук
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Выводом своей военной группировки из Афганистана США поставили под удар все страны региона, считает заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Еще ни одно государство в мире не выиграло от вмешательства США в его внутреннюю политику. Ни одно. Но чтобы посчитать те страны, которые пострадали от этого, не хватит пальцев на обеих руках. Теперь этот список пополнил и Афганистан. Страна в полной разрухе: пресловутые демократия и западные ценности так и не прижились, а вопросами образования или развитием медицины в Афганистане американцы, в отличие от СССР, толком и не занимались", - написал Толстой в своем Telegram-канале.

По его мнению, американские власти показали миру, чего стоят их обещания. "В Киеве, Вильнюсе или Варшаве зря полагают, что их ценность в глазах Вашингтона хоть сколько-нибудь выше, чем ценность афганцев", - добавил вице-спикер-Госдумы.

Толстой считает, что американцы "заложили мину замедленного действия в подбрюшье России, поставив под удар все страны, граничащие с Афганистаном, и спровоцировав беспрецедентный поток беженцев".

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Ждем громких заявлений со стороны международных организаций о нарушениях прав человека и гуманитарной катастрофе в этой стране, а также предложения по выходу из сложившейся ситуации", - заключил политик.

В понедельник президент США Джозеф Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Афганистане. Главный посыл его речи состоял в том, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане, а дальнейшее пребывание в ней "грозило потерями". Он признал, что ситуация ухудшилась быстрее, чем ожидала его администрация, после того как она "унаследовала" сделку о выводе, заключенную бывшим президентом Дональдом Трампом. Байден сообщил о выделении 500 миллионов долларов на поддержку жителей Афганистана.

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