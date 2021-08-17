Топ-10 ошибок в ударениях русского языка

1. Первое каверзное слово - вОзрасты. Александр Пушкин говорил правильно: "Любви все вОзрасты покорны". Но не возраста́.

2. Катало́г означает список, перечень. Кстати, с корнем лог (logos - слово) много слов: моноло́г, проло́г, эпило́г, диало́г, в которых ударение не вызывает сомнений и ставится правильно. Никаких ката́логов, которые возможно берутся из аналогии с ана́логом.

3. Прилагательное гофриро́ванный. Модницы хорошо знакомы с гофрированной юбкой. Это слово мы слышим с ударением на второй слог - гофри́рованный. Однако, исправляют филологи, верным будет вариант с ударным "о́" - гофриро́ванный. Так же, как и плиссиро́ванный, о котором мы не говорим плисси́рованный.

4. Ба́ловаться или балова́ться, изба́лованный или избало́ванный? Очень часто слышим эти слова с ударением на -ба́. Возможно, вводит в заблуждение слово ба́ловень. Однако словари фиксируют правильный вариант - избало́ванный (избалова́ть, балова́ть).

5. Толковые словари обозначают "вероисповедание" как официальную принадлежность к определенной вере или собственно вероучение. Получается, что учение кто-то поведал (сообщил), или мы сами ведаем (знаем). Если ве́дать, то и испове́дание (вероиспове́дание).

6. "Трансфер" означает перемещение. Привычно слышать это слово применительно к пассажирским перевозкам. Например, трансфер из аэропорта в отель. Ударение на последний слог- трансфе́р.

7. Еще одно слово - хода́тайство - означает официальное заявление, просьбу. И очень часто оно становится ходата́йством. Возможно, пошло это из профессионального сленга: представители официальных органов часто говорят именно так. Но правильно только хода́тайство.

8. Регулярно слышим "за́видно", а это очень обидно и неправильно. Только "зави́дно".

9. Есть фруктовое дерево, плод которого - сли́ва. Очень многие говорят "сливо́вый". Но словари специально отмечают только сли́вовый. Так что пирог, сок, компот и цвет - сли́вовые. Как и само дерево.

10. Кто говорит "ло́гин", кто - "логи́н". А как верно? Эксперты объясняют: понятие в русском языке довольно новое, заимствованное из английского: от log - журнал, перечень, и in - в (отмечаться в журнале, входить в). В английском языке ударение падает на -in. Большинство русских орфографических словарей "логин" не фиксируют. Однако научно-информационный "Орфографический академический ресурс АКАДЕМОС" Института русского языка имени Виноградова РАН дает единственный правильный вариант произношения с ударением, как и в английском - на второй слог - логи́н.