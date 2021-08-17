Топ-10 ошибок в ударениях русского языка

Новости

Голикова: РФ готова работать со странами дальнего зарубежья по признанию вакцин от COVID 16:05
МЧС: Ситуация в двух районах Якутии постепенно стабилизируется 16:01
В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В 15:51
Боба Дилана обвинили в педофилии 15:45
Суд арестовал убийцу девушки в Свибловском парке 15:41
Лавров: РФ поддерживает призыв к началу всеобъемлющего диалога в Афганистане 15:28
Лавров: Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела 15:23
Российский софт могут адаптировать под отечественные процессоры 15:12
Минздрав направит мобильные комплексы для вакцинации в отдаленные регионы 15:10
Северная Македония высылает еще одного российского дипломата 15:05
Актер и режиссер Давид Блаустейн умер перед своим днем рождения 15:04
Вышел трейлер постапокалипсиса о последствиях пандемии "Выживальщик" 15:01
Visa расследует комиссии Wildberries при оплате через платежные системы 15:00
Лавров положительно оценил планы талибов по формированию правительства 14:59
Два туриста упали с вулкана Ключевская сопка на Камчатке 14:55
Под Калининградом началось учение Балтийского и Северного флотов 14:55
Умер пионер латиноамериканского панк-рока Пиль Трафа 14:54
СМИ: Три человека погибли в результате стрельбы из вертолета США в Кабуле 14:53
Что предстоит обсудить премьерам стран ЕАЭС на заседании в Киргизии 14:51
Премьеру "Дюны" в России перенесли 14:47
Мосгорсуд утвердил решение о признании Навального склонным к побегу 14:31
В Екатеринбурге скончался заслуженный артист России Владимир Сизов 14:30
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили 14:30
Талибы временно прекратили все вылеты из аэропорта Кабула 14:21
В Ростове врачи спасли зрение мальчику, которому крыса пробила глаз 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 15:29
Рубрика: Общество

Топ-10 ошибок в ударениях русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
Русисты разобрали самые распространенные ошибки в ударениях, которые встречаются даже на телевидении, а в видеороликах блогеров - постоянно. Но правильно "ударить" русское слово - одна из самых трудных задач не только для тех, кто изучает русский как иностранный, но и для носителей "великого и могучего". Уж сколько лет твердили миру, что "звонИт" - единственный правильный вариант произношения, а "звОнит" то и дело травмирует слух грамотного человека. Из большой подборки звуковых ляпов, составленной сетевым изданием "Учительская газета", "РГ" выбрала свой топ-10 наименее очевидных.

1. Первое каверзное слово - вОзрасты. Александр Пушкин говорил правильно: "Любви все вОзрасты покорны". Но не возраста́.

Фото: youtube.com
Тиктокер из Китая рассказала в своем блоге о сложностях русского языка

2. Катало́г означает список, перечень. Кстати, с корнем лог (logos - слово) много слов: моноло́г, проло́г, эпило́г, диало́г, в которых ударение не вызывает сомнений и ставится правильно. Никаких ката́логов, которые возможно берутся из аналогии с ана́логом.

3. Прилагательное гофриро́ванный. Модницы хорошо знакомы с гофрированной юбкой. Это слово мы слышим с ударением на второй слог - гофри́рованный. Однако, исправляют филологи, верным будет вариант с ударным "о́" - гофриро́ванный. Так же, как и плиссиро́ванный, о котором мы не говорим плисси́рованный.

4. Ба́ловаться или балова́ться, изба́лованный или избало́ванный? Очень часто слышим эти слова с ударением на -ба́. Возможно, вводит в заблуждение слово ба́ловень. Однако словари фиксируют правильный вариант - избало́ванный (избалова́ть, балова́ть).

5. Толковые словари обозначают "вероисповедание" как официальную принадлежность к определенной вере или собственно вероучение. Получается, что учение кто-то поведал (сообщил), или мы сами ведаем (знаем). Если ве́дать, то и испове́дание (вероиспове́дание).

6. "Трансфер" означает перемещение. Привычно слышать это слово применительно к пассажирским перевозкам. Например, трансфер из аэропорта в отель. Ударение на последний слог- трансфе́р.

7. Еще одно слово - хода́тайство - означает официальное заявление, просьбу. И очень часто оно становится ходата́йством. Возможно, пошло это из профессионального сленга: представители официальных органов часто говорят именно так. Но правильно только хода́тайство.

8. Регулярно слышим "за́видно", а это очень обидно и неправильно. Только "зави́дно".

9. Есть фруктовое дерево, плод которого - сли́ва. Очень многие говорят "сливо́вый". Но словари специально отмечают только сли́вовый. Так что пирог, сок, компот и цвет - сли́вовые. Как и само дерево.

10. Кто говорит "ло́гин", кто - "логи́н". А как верно? Эксперты объясняют: понятие в русском языке довольно новое, заимствованное из английского: от log - журнал, перечень, и in - в (отмечаться в журнале, входить в). В английском языке ударение падает на -in. Большинство русских орфографических словарей "логин" не фиксируют. Однако научно-информационный "Орфографический академический ресурс АКАДЕМОС" Института русского языка имени Виноградова РАН дает единственный правильный вариант произношения с ударением, как и в английском - на второй слог - логи́н.

Пушкинский конкурс Общество Образование

Главное сегодня

В ОАК подтвердили гибель всего экипажа Ил-112В
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности