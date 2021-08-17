Трейлер: в новом сериале по "Звездным войнам" джедаев сделали самураями

На официальном YouTube-канале франшизы "Звездные войны" опубликован трейлер анимационного проекта Star Wars: Visions.

По формату он схож с мультсериалом "Любовь. Смерть. Роботы" - здесь также будут не связанные друг с другом сюжетно эпизоды, нарисованные различными японскими студиями. Объединяет концепцию аниме-стилистика и, собственно, тематика далекой-далекой галактики.

Судя по видео, круг замкнулся - джедаи, созданные Лукасом под вдохновением от самурайских кинобоевиков, тут одеты в кимоно, а дроиды носят японские соломенные шляпы.

Премьера мультсериала состоится на стриминговой платформе Disney+ 22 сентября.