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Трейлер: в новом сериале по "Звездным войнам" джедаев сделали самураями

Новости
    17.08.2021, 16:47
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Star Wars Фото: youtube.com/ Star Wars
Фото: youtube.com/ Star Wars

На официальном YouTube-канале франшизы "Звездные войны" опубликован трейлер анимационного проекта Star Wars: Visions.

Фото: youtube.com/ Netflix Anime
Вышел новый трейлер аниме-сериала "Ведьмак: Кошмар волка"

По формату он схож с мультсериалом "Любовь. Смерть. Роботы" - здесь также будут не связанные друг с другом сюжетно эпизоды, нарисованные различными японскими студиями. Объединяет концепцию аниме-стилистика и, собственно, тематика далекой-далекой галактики.

Судя по видео, круг замкнулся - джедаи, созданные Лукасом под вдохновением от самурайских кинобоевиков, тут одеты в кимоно, а дроиды носят японские соломенные шляпы.

Премьера мультсериала состоится на стриминговой платформе Disney+ 22 сентября.

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