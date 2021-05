Вышел трейлер 2-го сезона антологии Финчера "Любовь. Смерть. Роботы"

Второй сезон ураганной антологии Дэвида Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" накануне релиза получил новый трейлер (18+). Выглядит всё по-прежнему энергично, разнообразно и зажигательно.

Второй сезон содержит восемь эпизодов, то есть он значительно короче прежнего. Что авторы объяснили желанием не затягивать, а как можно быстрее порадовать аудиторию свежими сериями. Премьера - уже 14 мая.

Среди рассказов, отобранных для адаптаций, - "Утонувший великан" Балларда в постановке Тима Миллера (режиссер "Дэдпула" и сопродюсер шоу), Life Hutch Харлана Эллисона (его поставил Алекс Бити, работавший на "Дэдпуле" и "Кунг-фу Панде"), The Tall Grass Джо Лансдэйла (Саймон Отто, франшиза "Как приручить дракона"), Snow in the Desert Нила Эшера, "Хлоп-отряд" Паоло Бачигалупи (Дженнифер Ю Нельсон, сериал "Спаун").

В третьем обещают еще восемь эпизодов. Покажут нам его в 2022-м.