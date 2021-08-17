У нотариусов появятся цифровые тайники с личными документами граждан

Хранение электронных документов это совершенно новое нотариальное действие, которое совершается в удаленном режиме. Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, новое действие уже введено в практику, для этого созданы все технические возможности. Нотариусу могут быть переданы электронные документы, аудио- и видеофайлы, программные коды, базы данных и т.п.

Новация крайне важна для всех граждан: мы сможем хранить в защищенном цифровом сейфе все, что очень нужно нам, но не предназначенно для чужих глаз. Это могут быть и личная переписка, и юридические документы, и даже фото с любовницей.

"Все мы храним дома важные документы: договоры, дипломы, семейные фотоальбомы и прочее, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Каждая организация ежедневно имеет дело с огромным массивом документов, хранение которых зачастую вызывает проблемы. И дело не только в огромном количестве бумаг, но и в том, что особо ценные из них, например контракты, содержащие конфиденциальную информацию, требуют надежного хранилища".

Все те документы, которые сейчас большинство из нас хранят в домашних или офисных сейфах или даже в коробках на антресолях, постепенно будут оцифрованы.

Таковы времена: зачем хранить много бумаг, когда все можно уместить в одном гаджете.

Готовы ли вы просто так взять и сбросить все это "добро" в одну папку на рабочем столе компьютера или, к примеру, перекинуть такие файлы в "облако"?" Любой носитель имеет ограниченный срок эксплуатации и в целом подвержен деформации. Это значит, что рано или поздно информация оттуда исчезнет сама собой. Не успели вовремя перенести в более надежное место, и ее уже нет. Но это полбеды: намного хуже, что электронные документы, хранящиеся в папках компьютеров или облачных сервисах, могут стать легкой добычей взломщиков. Это суровая реальность: не сосчитать, сколько раз чьи-то личные фото или пикантное хоум-видео оказывались как минимум в чужих руках. А как максимум - в самом широком доступе.

В век информационных технологий проблема безопасности хранения информации имеет особое значение. Фото: REUTERS

Договор о покупке квартиры, брачный контракт, какие-то старые справки, которые лучше не выкидывать, так как могут пригодиться, и многое другое можно оцифровать и сдать на хранение нотариусу. Это будет своего рода тайник за семью печатями, куда не проникнет ни один хакер: нотариусы пользуются закрытыми от посторонних каналами. Ничего не потеряется, ничего не попадет не в те руки.

Никто, даже сам нотариус, не сможет узнать о содержании файлов, переданных на хранение. Создать цифровой тайник можно прямо из дома

При этом сам человек в любой момент сможет воспользоваться своими документами, в том числе направить в нужные инстанции: нотариусы подключены к электронной системе взаимодействия государственных органов. Кроме того, подобные нововведения призваны стать гарантией защиты граждан от мошенничества с недвижимостью и прочего обмана.

Шифрование производится сертифицированной ФСБ системой. Период хранения выбирает заявитель. До окончания срока хранения заявитель получит сообщение, что срок скоро закончится. Если реакции не последует, то после трех месяцев файлы будут безвозвратно удалены.

Содержание информации так и остается скрытым - и при приеме файлов, и при их выдаче. Нотариус имеет доступ уже к зашифрованным файлам.

В свое время президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в беседе с корреспондентом "РГ" выразил уверенность, что у этого действия большой потенциал и оно будет пользоваться спросом у россиян.

"Именно для того, чтобы гарантировать сохранность цифровых файлов и документов, в практику нотариусов и вводится новое нотариальное действие", - подчеркнул он.