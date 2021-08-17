У нотариусов появятся цифровые тайники с личными документами граждан

Новости

СМИ: Белый дом впустую потратил время на подготовку эвакуации афганцев 22:01
В военном самолете США в Кабуле уместились 640 человек 21:32
Собянин рассказал о мерах безопасности в связи с ЧМ по пляжному футболу 21:28
Девятилетняя москвичка не поступила в МГУ на бюджетное место 21:19
Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В 20:42
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии 20:36
Боррель: ЕС готов к диалогу с талибами, но не готов их признать 20:24
Силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у талибов один район 20:17
США заморозили госрезервы Афганистана в своих банках 19:58
Толстой: Уходом из Афганистана США заложили мину в подбрюшье России 19:57
ПФР назвал пять основных причин отказа в пособии для родителей-одиночек 19:42
Джонсон обсудил с премьер-министром Пакистана ситуацию в Афганистане 19:40
Фальков: Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября 19:38
"Бесшовным ковром" уложили асфальт на всей территории острова Балчуг 19:12
"Автотор" начал выпуск городского кроссовера Genesis GV70 19:03
Талибы рассказали на пресс-конференции о своем видении Афганистана 19:00
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря 18:37
В вузы без экзаменов зачислено более 6,5 тысячи человек 18:21
ЦИК выделил избиркомам дополнительные средства 18:09
К обновленной дате премьеры вышел специальный ролик "Дюны" 17:58
В Бурятии 19 человек пострадали после падения автобуса в обрыв 17:54
СМИ: "Спартак" отказался от подписания Бауэра 17:42
Бывший первый вице-президент Афганистана объявил себя главой государства 17:36
Джабаров: Обвинения перед выборами приведут к проблемам в работе ОБСЕ 17:34
Гидрометцентр предупредил россиян об экстремальной жаре 17:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 21:01
Рубрика: Власть

У нотариусов появятся цифровые тайники с личными документами граждан

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Любой гражданин страны получил возможность создать личный цифровой тайник в информационной системе нотариата. Сделать это можно не выходя из дома: достаточно зайти на специальный портал для удаленных нотариальных действий на сайте Федеральной нотариальной палаты и создать личный кабинет.
Все личные документы постепенно будут оцифрованы. Фото: iStock Все личные документы постепенно будут оцифрованы. Фото: iStock
Все личные документы постепенно будут оцифрованы. Фото: iStock

Хранение электронных документов это совершенно новое нотариальное действие, которое совершается в удаленном режиме. Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, новое действие уже введено в практику, для этого созданы все технические возможности. Нотариусу могут быть переданы электронные документы, аудио- и видеофайлы, программные коды, базы данных и т.п.

Фото: Виктор Васенин
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности

Новация крайне важна для всех граждан: мы сможем хранить в защищенном цифровом сейфе все, что очень нужно нам, но не предназначенно для чужих глаз. Это могут быть и личная переписка, и юридические документы, и даже фото с любовницей.

"Все мы храним дома важные документы: договоры, дипломы, семейные фотоальбомы и прочее, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Каждая организация ежедневно имеет дело с огромным массивом документов, хранение которых зачастую вызывает проблемы. И дело не только в огромном количестве бумаг, но и в том, что особо ценные из них, например контракты, содержащие конфиденциальную информацию, требуют надежного хранилища".

Все те документы, которые сейчас большинство из нас хранят в домашних или офисных сейфах или даже в коробках на антресолях, постепенно будут оцифрованы.

Таковы времена: зачем хранить много бумаг, когда все можно уместить в одном гаджете.

Готовы ли вы просто так взять и сбросить все это "добро" в одну папку на рабочем столе компьютера или, к примеру, перекинуть такие файлы в "облако"?" Любой носитель имеет ограниченный срок эксплуатации и в целом подвержен деформации. Это значит, что рано или поздно информация оттуда исчезнет сама собой. Не успели вовремя перенести в более надежное место, и ее уже нет. Но это полбеды: намного хуже, что электронные документы, хранящиеся в папках компьютеров или облачных сервисах, могут стать легкой добычей взломщиков. Это суровая реальность: не сосчитать, сколько раз чьи-то личные фото или пикантное хоум-видео оказывались как минимум в чужих руках. А как максимум - в самом широком доступе.

В век информационных технологий проблема безопасности хранения информации имеет особое значение. Фото: REUTERS

Договор о покупке квартиры, брачный контракт, какие-то старые справки, которые лучше не выкидывать, так как могут пригодиться, и многое другое можно оцифровать и сдать на хранение нотариусу. Это будет своего рода тайник за семью печатями, куда не проникнет ни один хакер: нотариусы пользуются закрытыми от посторонних каналами. Ничего не потеряется, ничего не попадет не в те руки.

Никто, даже сам нотариус, не сможет узнать о содержании файлов, переданных на хранение. Создать цифровой тайник можно прямо из дома

При этом сам человек в любой момент сможет воспользоваться своими документами, в том числе направить в нужные инстанции: нотариусы подключены к электронной системе взаимодействия государственных органов. Кроме того, подобные нововведения призваны стать гарантией защиты граждан от мошенничества с недвижимостью и прочего обмана.

Шифрование производится сертифицированной ФСБ системой. Период хранения выбирает заявитель. До окончания срока хранения заявитель получит сообщение, что срок скоро закончится. Если реакции не последует, то после трех месяцев файлы будут безвозвратно удалены.

Содержание информации так и остается скрытым - и при приеме файлов, и при их выдаче. Нотариус имеет доступ уже к зашифрованным файлам.

В свое время президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик в беседе с корреспондентом "РГ" выразил уверенность, что у этого действия большой потенциал и оно будет пользоваться спросом у россиян.

"Именно для того, чтобы гарантировать сохранность цифровых файлов и документов, в практику нотариусов и вводится новое нотариальное действие", - подчеркнул он.

Власть Безопасность Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования родным погибших летчиков Ил-112В
МИД РФ заявил об адекватной реакции на действия Северной Македонии
Силы вице-президента Афганистана Салеха отбили у талибов один район
Фальков: Почти все вузы начнут учебный год 1 сентября
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите