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17.08.2021 04:00
Рубрика: Общество

Учебный год начнется очно

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 185(8536)
Вчера министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, как начнется учебный год в российских школах. До 1 сентября осталось меньше половины месяца. Школьники, а с ними и родители не перестают спрашивать: как будем учиться?

- Новый учебный год начнется в обычном очном режиме, - сказал министр во время рабочей встречи с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. - Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями.

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Министр отметил, что 1 сентября - одно из самых важных событий для миллионов школьников, студентов и учителей.

- Дистанционного формата начала учебного года не предполагается, - заверил Кравцов.

Во всех регионах, по его словам, уже отработаны меры по защите здоровья. Важно: министр пообещал, что ни для школьников, ни для учителей не будет принудительной вакцинации.

Эта тревога наконец-то снята. Но, как показало исследование онлайн-школы "Фоксфорд", есть и другие.

Больше половины школьников испытывают стресс перед 1 сентября. Сильнее других переживают малыши и старшеклассники. Первые боятся, что все забыли за лето, вторых пугает приближение экзаменов.

Среди учеников от 6 до 9 лет перед началом учебы переживают 78% опрошенных. Не меньше детей волнуются родители: в том, что нервничают перед началом учебного года, признались 79% взрослых. Чего боятся? Прежде всего, что ребенок тяжело войдет в школьный режим после летних каникул. Любопытно: сами школьники в основном говорят, что ничего сложного тут нет. Лишь 16% - преимущественно ученики начальных классов - отметили, что по расписанию жить трудновато, особенно после лета.

Ни для школьников, ни для учителей, ни для студентов принудительной вакцинации не будет

У старших ребят - свои тревоги: экзамены. Из-за них волнуются даже те, кто сознательно начал готовиться летом. Причем уровень стресса здесь довольно высокий: у 93% учеников старших классов он возникает уже в начале учебного года.

Ребят спросили, чему бы они хотели научиться перед школой? Вот топ-5 ответов: легче запоминать учебную программу, лучше анализировать и конспектировать учебный материал, преодолевать панику перед ЕГЭ или ОГЭ, быстро адаптироваться к новому распорядку дня, выстраивать учебный график.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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