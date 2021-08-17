Ученые узнали, как нейтрализовать желтолихорадочных комаров

Снизить риск укуса желтолихорадочных комаров (Aedes aegypti) можно, отключив их светочувствительные рецепторы. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на эксперимент биологов из Калифорнийского и Вашингтонского университетов.

Ученые провели эксперимент, согласно которому стало понятно, что при отключении светочувствительных рецепторов Opsin1 и Opsin2 комары не могут распознать возможную цель, говорится в материалах.

Уточняется, что при этом насекомые не ослепли полностью и реагировали на свет или затемнение. Исследователи планируют тщательней изучить факторы, которые влияют на поведение и питание комаров, чтобы найти способ защитить людей, не истребляя насекомых.

Желтолихорадочные комары переносят опасные инфекции вроде вируса Зика и лихорадки Денге, ежегодно заражая десятки миллионов людей.